«کاتی، کوتی و ستاره» کلید خورد/ سینمای کودک احیا شده است

بیتا منصوری تهیه‌کننده فیلم سینمایی «کاتی، کوتی و ستاره» به کارگردانی رضا مجلسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این اثر گفت: روز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه این فیلم را در شمال کشور کلید زدیم و در حال حاضر گروه مشغول فیلمبرداری هستند.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از این اثر در شمال و بخش کوچکی در تهران ضبط می شود، افزود: «کاتی، کوتی و ستاره» فیلمی در حوزه سینمای کودک است و طبق پیش بینی ما و اگر شرایط جوی شمال خوب باشد کار فیلمبرداری این فیلم در ۳۵ روز به پایان می رسد. هنگامی که برای ساخت این اثر مشغول برنامه ریزی بودیم به لزوم رسیدن آن به جشنواره فیلم های کودکان توجه نکردیم و این موضوع در اولویت ما قرار نداشت اما اگر کارهای جلوه های ویژه بصری آن به خوبی پیش برود ممکن است «کاتی، کوتی و ستاره» را به جشنواره بفرستیم اما به طور کلی کیفیت فیلم را فدای رسیدن به جشنواره نمی کنیم.

منصوری با اشاره به داستان «کاتی، کوتی و ستاره» بیان کرد: این فیلم فضای فانتزی دارد و درباره موجوداتی است که از سیاره دیگری به سیاره زمین آمده اند. کاتی به دنبال کوتی به زمین می آید و کوتی نیز پیشتر از او برای پیدا کردن زیباترین به زمین آمده بود.

این تهیه کننده با اشاره به فراموشی سپرده شدن سینمای کودک عنوان کرد: در یک دوره ای مخاطبان کودک به فراموشی سپرده شدند و دیگر تهیه کنندگان و کارگردانان به آنها توجهی نمی‌کردند اما با توجه به اینکه در سال اخیر فروش سینماها رشد چشمگیری پیدا کرده است کارگردانان و تهیه کنندگان انگیزه پیدا کرده اند و در این حوزه نیز به فعالیت می پردازند. در واقع سینمای کودک در حال احیا شدن است.

وی در پایان درباره کارگردانی این اثر گفت: کارگردانی «کاتی، کوتی و ستاره» به عهده رضا مجلسی است که پیش از این در حوزه ساخت آثار کوتاه و مستند فعالیت داشت، هنگامی که او فیلمنامه این اثر را برای خواندن به من داد متوجه شدم یک اثر درخور است که می تواند به خوبی با مخاطبان کودک ارتباط برقرار کند.