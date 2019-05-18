بیتا منصوری تهیهکننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیتهای خود گفت: پیش از این قرار بود فیلم سینمایی «کاتی و ستاره» به کارگردانی رضا مجلسی را بعد از ایام نوروز به نمایش بگذاریم اما به دلیل اشتباهی که از سوی شورای صنفی نمایش پیش آمد، این اتفاق نیفتاد و ما زمان را از دست دادیم زیرا دیگر به امتحانات دانش آموزان میخوردیم و این باعث شد که تصمیم بگیریم تا در مهرماه فیلم را اکران کنیم چون در این صورت اکران دانش آموزی را هم خواهیم داشت.
وی افزود: پخش این فیلم سینمایی به شرکت پخش نیکان فیلم رسیده است این را هم باید بگویم که پیش از این در شهر رشت «کاتی و ستاره» را به نمایش گذاشتیم که استقبال بسیار خوبی از آن شد.
منصوری درباره دیگر فعالیتهایش عنوان کرد: ابوالحسن داوودی در حال حاضر چند فیلمنامه در ژانرهای مختلف در دست دارد که هنوز به این جمعبندی نرسیدهایم کدام را برای ساخت انتخاب کنیم البته تا یکی دو هفته دیگر به طوری قطعیتر به نتیجه میرسیم.
این تهیهکننده در پایان گفت: قرار است تهیه کنندگی این اثر را من بر عهده داشته باشم از همین رو در حال حاضر مشغول بررسی این امر هستیم که ساخت کدام یک امکانپذیرتر است و کدام یک را فیلمنامه نویسان پیشنهاد میدهند با این وجود نکتهای که وجود دارد این است که اوایل تابستان شروع به ساخت این فیلم میکنیم.
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