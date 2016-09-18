طرح بزرگ ضیافت علوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی طرح بزرگ ضیافت علوی، در سالن اجتماعات مرکز جهادی عصر ظهور، برگزار و پیرامون نحوه اجرا و چگونگی توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذای متبرک حضرت امیرالمؤمنین(ع) بحث و تبادل نظر شد.
حجتالاسلام فاطمی کیا، دبیر اجرایی طرح بزرگ ضیافت علوی، در این نشست با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح بزرگ، آغاز فصلی نو در انجام کارهای خیرخواهانه است، گفت: اطعام روز غدیر ریشه در سنت اهل بیت عصمت و طهارت دارد.
وی با اشاره به برگزاری جشن غدیر در کنار طرح بزرگ ضیافت علوی، افزود: قرار است پیش از آغاز پخت غذاهای متبرک، مراسمی با حضور شخصیتهای مطرح استان، برگزار گردد.
دبیر اجرایی طرح بزرگ ضیافت علوی بابیان اینکه، غذاهای متبرک در روز عید غدیر میان مردم و مستمندان توزیع میشود، گفت: قرار است در روز عید سعید غدیر خم، این غذاهای متبرک در شهرستانهای اهواز، ماهشهر، دزفول، خرمشهر، لالی، اندیمشک، کارون و ایذه بین بیمارستانها و مؤسسات خیریه و مناطق محروم حاشیه شهر اهواز توزیع شود.
وی، بابیان اینکه در پخت غذای تبرکی حضرت امیرالمؤمنین(ع) بیش از یک تُن گوشت و چندین تُن برنج و حبوبات استفاده می شود، تصریح کرد: اگرچه تاکنون مقدار زیادی از مواد اصلی تأمین شده است اما همچنان نیازمند همکاری خیرین هستیم که در همین راستا، عشاق حضرت امیرالمؤمنین میتوانند کمکهای نقدی خود را به شمارهکارت شتاب «۶۱۰۴۳۳۷۸۹۰۲۳۸۵۳۶» بنام هیئت روضه الزهراء واریز نمایند.
دبیر اجرایی طرح بزرگ ضیافت علوی با اشاره به پیشینه این طرح، افزود: اعتقاد، باور بزرگی است که شاید همیشه آن را ساده و روان در گنجینه خود نگاهداریم و هر زمانی به چیزی فراتر از خویش نیاز داریم، میتوانیم با عنایت و مدد بزرگان دین، آن را کسب کنیم؛ به همین دلیل نیز هماکنون پس از گذشت ۴ سال از طرح «ضیافت علوی»، بالغ بر ۱۱۰ هزار نفر از مردم ولایتمدار خوزستان همیشه قهرمان، از غذای نذری مولا علی(ع) بهرهمند میشوند.
دبیر طرح ضیافت علوی، بابیان اینکه بیشتر مواد خام این طرح را مردم اهداء کردهاند، به زمان و مکان اجرای طرح اشاره کرد و افزود: محل پخت غذای نذری، بلوار جمهوری اسلامی، جنب مسجد الغدیر بوده و زمان توزیع غذا، سهشنبه رأس ساعت ۱۰ در همان مکان است، علاوه بر آن نیز تعداد زیادی غذا در بیمارستانها و مناطق محروم اهواز توزیع میشود.
*جشن گلریزان طلاب اهوازی برای آزادی زندانیان
حجت الاسلام فاطمی کیا تصریح کرد: در حاشیه جشن غدیر، قرار است جشن گلریزانی برای ۳ نفر از افرادی که به خاطر مشکلات مالی زندانی شده اند، برگزار و سپس به مدد آقا امیرالمؤمنین(ع) آزاد گردند.
وی، در پایان با اشاره با اشاره به آثار و برکات اطعام در روز عید غدیر خم، گفت: امام صادق(ع) در روایتی بیان میکنند که «غذا دادن به یک مؤمن در روز عید غدیر ثواب اطعام یکمیلیون پیامبر و صدیق «در رأس آنها خود ائمه معصومین» و یکمیلیون شهید «در رأس آنها حضرت عباس و شهدای کربلا» و یکمیلیون فرد صالح در حرم خداوند را دارد» و در جای دیگر نیز مطرح کردهاند که «غذا دادن به یک نفر در این روز مانند غذا دادن به همه پیامبران و صدیقان است»، پس هیئت فرهنگی روضه الزهرا(س) با انجام این طرح بهنوعی قصد نهادینه کردن فرهنگ اطعام در روز غدیر را دارد.
*انعکاس طرح بزرگ ضیافت علوی از سوی رسانه ملی
حجتالاسلام میلاد امینی موحد، مسئول گروه رسانهای طرح بزرگ ضیافت علوی، نیز در این نشست با اشاره به انعکاس گسترده این مراسم، از سوی رسانه ملی، اظهارداشت: با هماهنگیهای صورت گرفته، إن شاءالله مقرر شد که هنگام پخت و توزیع غذاهای متبرک، چند قسمت از بخشهای این برنامه در شبکههای سراسری سیمای جمهوری اسلامی بصورت زنده پخش گردد.
وی همچنین تاکید کرد سه مستند بلند از روند اجرای طرح ضیافت علوی توسط کارگردانان و عوامل فنی موفق کشور تهیه و تولید شده که از شبکه های سه، افق، مستند، خبر، دو و شبکه سیمای استان خوزستان خبر داد.
* طرح ضیافت علوی؛ بزرگترین سفره مهمانی روز عید غدیر در جهان
وی با بیان اینکه طرح بزرگ ضیافت علوی، یکی از طرحهای بینظیر در سطح کشور است، اذعان داشت: این طرح که توسط جمعی از طلاب جهادی وابسته به هیئت روضة الزهرای اهواز راهاندازی شد و بحمدالله امسال چنان توسعه و گسترشیافته که می توان از آن بعنوان «بزرگترین سفره مهمانی روز عید غدیر در جهان» نام برد و بنا به گفته مسئولان به یکی از بزرگترین طرحهای مردمی در کشور تبدیل شده است.
حجتالاسلام امینی موحد، ضمن دعوت از رسانههای مکتوب و مجازی استان، گفت: اگرچه در این برنامه از همه رسانههای مکتوب و خبرگزاریها دعوت به عمل آمده است، اما انتظار داریم که در سال جاری، توجه ویژه و خاصی با توجه به حجم گسترده کار از سوی رسانه های مختلف صورت گیرد.
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