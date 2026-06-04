ضیافت علوی از اهواز جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صادق هلالیمجد پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به برگزاری هجدهمین سال طرح ضیافت علوی در اهواز اظهار کرد: این حرکت مردمی با هدف ترویج فرهنگ اطعام غدیری شکل گرفت و اکنون به پهنای خوزستان و سراسر کشور گسترش یافته است.
وی افزود: در روایات اسلامی، اطعام مؤمنان در روز عید غدیر جایگاهی ممتاز دارد و بر اجر عظیم آن تأکید شده است؛ تا جایی که پاداش آن با اطعام تمامی انبیا و اولیا برابری میکند و این توصیه منحصر به روز غدیر است.
دبیر طرح ضیافت علوی در اهواز تصریح کرد: این سفره با برکت امیرالمؤمنین (ع) از منطقه آخر آسفالت اهواز آغاز شد و امروز علاوه بر استانهای مختلف کشور، به کشورهای همسایه همچون عراق، سوریه و لبنان نیز رسیده است و در مناطقی مانند زینبیه سوریه به شکل گسترده اجرا میشود.
وی درباره روند اجرای این طرح گفت: فرآیند پخت غذا از آغاز جشنهای غدیر شروع شده و تا نماز صبح ادامه دارد و پس از اقامه نماز صبح، بستههای غذایی برای توزیع در مساجد و حسینیههای منتخب تحویل داده میشود.
هلالیمجد بیان کرد: امسال حدود ۴۰ نقطه در سراسر اهواز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و توزیع غذا در مساجد و حسینیههایی انجام میشود که برنامههای محوری عید غدیر از جمله قرائت خطبه غدیر و جشنهای مردمی در آنها برگزار میشود.
وی ادامه داد: توزیع غذا بدون در نظر گرفتن سطح اقتصادی مناطق و در تمامی نقاط شهر، از مناطق کمبرخوردار تا برخوردار، انجام میشود تا فضای معنوی عید غدیر در سراسر اهواز جاری باشد.
دبیر طرح ضیافت علوی ابراز امیدواری کرد این سنت حسنه بیش از پیش گسترش یابد و همه مردم از خوان پربرکت امیرالمؤمنین (ع) بهرهمند شوند.
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