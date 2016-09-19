به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در آیین افتتاح صندوق قرض الحسنه امداد ولایت اظهار داشت: کمیته امداد یکی از دستگاه های موفق و سالم نظام ما است.

وی افزود: کار در کمیته امداد عبادت است چرا که کمک به نیازمندان و دستگیری از مددجویان است.

نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: در بین جامعه هدف کمیته امداد چالش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این چالش‌ها اقتصادی است که یکی از راه‌های رفع این چالش رفع مشکل کلان با اعطاء وام است.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: با رفع مشکل کلان که همان اشتغال مددجویان است می‌توان خرده چالش‌های این قشر را کاهش داد.

صفایی بوشهری بیان کرد: اعطاء مستقیم وام توسط امداد می‌تواند با یک مدیریت کارآمد به اهداف خود در حوزه کار آفرینی جامعه هدف کمک کند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطر نشان کرد: اساس حوزه قرض‌الحسنه تولید است و این فعالیت در امداد موجب توانمند سازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق قرض الحسنه ولایت شعبه امام رضا (ع) صبح دوشنبه در آیینی به مناسبت دهه امامت و ولایت افتتاح شد.

این شعبه با سرمایه اولیه‌ای بالغ بر ۳۲۸ میلیارد ریال در راستای ارایه خدمت بهتر در حوزه وام به مددجویان آغاز به کار کرده است.

این شعبه دارای ۱۰پرسنل امدادی است و اولین خیری که در این شعبه حساب باز کرد، نماینده ولی فقیه در استان با مبلغ یک میلیون تومان بوده است.