به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، حیدر عزیزنژاد در مراسم امضای تفاهم‌نامه ساخت خانه بهداشت با خیر حوزه سلامت افزود: این پروژه با زیربنای ۱۱۵ مترمربع و در یک طبقه توسط بهرنگ امیرزاده خیر گناوه‌ای ساخته خواهد شد. اعتبار این پروژه بالغ‌ بر ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

قائم‌مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: یکی از ضروری‌ترین نیازهای مردم وجود خانه بهداشت است که در عرصه پیشگیری و درمان دارای نقش بسزایی می باشند که توسعه این حوزه، نیازمند مشارکت ویژه‌ خیرین سلامت است.

عزیز نژاد افزود: در چند سال اخیر خیرین در بخش سلامت این استان کمک‌های شایانی کرده‌اند که این کمک‌ها به‌صورت اهدای زمین، ساخت مراکز بهداشتی درمانی و خرید تجهیزات برای خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز بهداشتی درمانی و اورژانس شهری وجاده‌ای در اختیار بخش سلامت استان بوشهر قرارگرفته است.

عزیز نژاد اظهار کرد: کار در حوزه خیرین سلامت یک کار انسانی و برای رضای خدا است که باقیات‌صالحاتی برای خیر نیز هست.

قائم‌مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری درست منابع مالی و غیرمالی خیرین حوزه سلامت، هدایت هزینه و منابع خیرین درجاهایی که بیشترین نیاز مردم را برطرف کند و بالاترین بهره‌وری را داشته باشد از سیاست‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.