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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

قائم‌مقام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد:

احداث خانه بهداشت روستای مال‌خلیفه توسط خیر گناوه‌ای

احداث خانه بهداشت روستای مال‌خلیفه توسط خیر گناوه‌ای

بوشهر - قائم‌مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: خانه بهداشت روستای مال خلیفه شهرستان گناوه با زیربنای ۱۱۵ مترمربع توسط خیرگناوه ای حوزه سلامت ساخته خواهد شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، حیدر عزیزنژاد در مراسم امضای تفاهم‌نامه ساخت خانه بهداشت با خیر حوزه سلامت افزود: این پروژه با زیربنای ۱۱۵ مترمربع و در یک طبقه توسط بهرنگ امیرزاده خیر گناوه‌ای ساخته خواهد شد. اعتبار این پروژه بالغ‌ بر ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

قائم‌مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: یکی از ضروری‌ترین نیازهای مردم وجود خانه بهداشت است که در عرصه پیشگیری و درمان دارای نقش بسزایی می باشند که توسعه این حوزه، نیازمند مشارکت ویژه‌ خیرین سلامت است.

عزیز نژاد افزود: در چند سال اخیر خیرین در بخش سلامت این استان کمک‌های شایانی کرده‌اند که این کمک‌ها به‌صورت اهدای زمین، ساخت مراکز بهداشتی درمانی و خرید تجهیزات برای خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز بهداشتی درمانی و اورژانس  شهری وجاده‌ای در اختیار بخش سلامت استان بوشهر قرارگرفته است.

عزیز نژاد اظهار کرد: کار در حوزه خیرین سلامت یک کار انسانی و برای رضای خدا است که باقیات‌صالحاتی برای خیر نیز هست.

قائم‌مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری درست منابع مالی و غیرمالی خیرین حوزه سلامت، هدایت هزینه و منابع خیرین درجاهایی که بیشترین نیاز مردم را برطرف کند و بالاترین بهره‌وری را داشته باشد از سیاست‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

کد مطلب 3773715

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