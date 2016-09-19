تسهیلات مشاغل خانگی در حوزه کشاورزی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، روح الله شهابی نژاد بیان داشت: کسب و کار خانگی به عنوان راهکار اساسی ایجاد اشتغال پایدار در روستاها مورد توجه مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان است.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم طرح های مشاغل خانگی ،سقف این تسهیلات از ۵میلیون تومان به ۱۰میلیون تومان ارتقاء خواهد یافت.

شهابی نژاد افزود: سال گذشته ۲میلیارد تومان برای طرح های مشاغل خانگی اختصاص یافت که ۵۰درصد این اعتبارات به صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی اختصاص داده شد.

وی اضافه کرد: در سال قبل ۴۰۰طرح مشاغل خانگی به بانک های عامل معرفی شد که ۳۰۰طرح آن موفق به کسب تسهیلات شدند بطوری که از این ۳۰۰طرح ۱۵۴طرح آن مربوط به صندوق های خرد زنان بوده است.

شهابی نژاد با بیان اینکه در هرمزگان بیش از ۸۴صندوق خرد زنان با ۲هزارو۵۲۰عضو فعالیت دارند اظهارداشت: پرورش قارچ خوراکی ، تولیدگیاهان دارویی ، پرورش مرغ محلی ، پرورش گاو و گوسفند از مهمترین طرح هایی بوده است که توسط صندوق خرد زنان روستایی اجرا شده است.

وی گفت: امسال در صورت تامین منابع مالی ،توسعه مشاغل خانگی در دستور کار قرار دارد. تسهیلات مشاغل خانگی با کارمزد ۴درصد و دوره تنفس یک ساله به متقاضیان پرداخت می شود.