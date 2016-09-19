کمبود منابع آبی یکی از بزرگترین موانع توسعه در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا انجم شعاع ظهر دوشنبه در اختتامیه همایش «رفسنجان، تدبیر، تلاش و توسعه» در تالار خیام دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اظهار داشت: استان کرمان به لحاظ تدبیری که بزرگان این استان داشته اند همیشه در جلب و جذب سرمایه گذاری پیشگام بوده و یکی از استانهای موفق در این حوزه بوده و هست و تجارب ارزشمندی در این حوزه دارد.

وی افزود: یکی از مهمترین محورهای تدبیر تلاش و توسعه سرمایه انسانی است، سرمایه انسانی که در دورن هر کدام دانش است و امروز استان کرمان به شدت نیاز دارد که این دانش را در سرمایه انسانی مدیریت کند.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه دستگاههای اجرایی وظیفه ای جز فراهم کردن بستر برای سرمایه گذاران و تأمین زیرساختها در استان ندارند تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی در سطح استان و شهرستان نیاز دارند هم خودشان توانمند شوند هم به کارکنانشان اجازه دهند توانمند شوند.

انجم شعاع یکی از دستاوردهای همایش را خلاقیت و نوآوری برشمرد و تصریح کرد: نوآوری زمانی اتفاق می افتد که سرمایه انسانی را توانمند کنیم. اولین آثار توانمندسازی نوآوری و خلاقیت است و پیش نیاز دانش در مجموعه ها می باشد.

معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود یکی از بزرگترین موانع توسعه در کشور و استان و رفسنجان را کمبود منابع آب دانست و گفت: در این زمینه تدابیر مختلفی را دولت اندیشیده و در سه سال گذشته بیش از ۱۷ جلسه شورای عالی آب با حضور رئیس جمهور محترم یا معاون اول ایشان تشکیل شده و مصوبات خوبی داشته ایم که در حال پیگیری اقدام و انجام است.

انجم شعاع افزود: تدبیر دیگری که اندیشیده شده تشکیل شوراهای هماهنگی حوزه های آبریز در سطح کشور است که نیاز بود انجام شود و استانهایی که در یک حوزه آبریز قرار می گیرند با هماهنگی درباره مسائل آب تصمیم گیری کنند.

این مقام وزارت نیرو یکی دیگر از اقدامات موثر دیگری که در دستور کار وزارت نیرو و دولت قرار گرفته نمک زدایی و انتقال آب به استانهای مرکزی ایران است که کرمان هم جزو آن به شمار می رود دانست و گفت: امیدواریم این انتقال آب سرعت داده شود و هر چه سریعتر بخش عمده ای از عملیات اجرایی آن به بهره برداری برسد؛ ضمن اینکه طرح دیگر تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی است که حدود ۱۵ پروژه دارد.

وی یادآور شد: در همه مصوبات شورای عالی آب و شوراهای هماهنگی حوزه های آبریز نقش مردم و مصرف کنندگان در حوزه شرب و کشاورزی و صنعت بسیار مهم است.

انجم شعاع تصریح کرد: توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار و توسعه کشت گلخانه ای و هیدروپونیک مدنظر است که در استان کرمان به خوبی در حال انجام است و امیدواریم در زمینه مصرف بهینه آب نیز گامهای موثری برداریم و مجموعه اقداماتی که در حال انجام است بخش عمده ای از کمبود آب را در رفسنجان برطرف کند.

این مسئول با بیان اینکه امروز دستگاههای اجرایی در استان همگان با توسعه استان در حال حرکت هستند، اظهار داشت: برای ارتقاء کیفیت آب شرب شهرستان رفسنجان و شهر رفسنجان تدابیری توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان اندیشیده شده و در حال اجرا است که مردم عزیز این شهرستان از آب آشامیدنی سالم بهره مند شوند.