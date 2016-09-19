ایران خرید هواپیما از ایرباس را به ۶ فروند کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مسئول ایرانی از کاهش تعداد هواپیماهایی خبر داد که تهران قرار است از شرکت ایرباس خریداری نماید.

این مسئول ایرانی با توجه به ادامه کارشکنی های آمریکا در این باره به خبرگزاری مذکور گفت: ایران تعداد هواپیماهای سفارشی خود به شرکت ایرباس را به ۶ فروند تقلیل داده و این احتمال نیز وجود دارد تا کاهش تعداد را برای شرکت بوئینگ نیز اعمال کند.

این در حالیست که ایران در ماه ژانویه سال جاری میلادی از خرید ۱۱۸ هواپیما به ارزش ۲۷ میلیارد دلار از شرکت اروپائی ایرباس خبر داده بود؛ اما مدتی بعد، از تأخیرهای غیرمعمول در صدور مجوزهای آن توسط وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل قطعات آمریکایی به کار رفته در این هواپیماها اعتراض هایی را عنوان کرده بود.

بنا به اعلام این خبرگزاری، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت که برخی نشانه‌ ها دال بر صدور مجوزهای وزارت خزانه‌داری آمریکا تا پایان ماه جاری مشاهده شده است؛ اما یک روز بعد از کارشکنی آمریکا در تأخیر برای رفع محدودیت های این خرید اعتراض هایی را عنوان کرده بود.