به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ عید غدیرخم با حضور آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، گودرز کریمی فر مدیرکل آموزش و پرورش لرستان و سرهنگ علی حسین پازدار معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان برگزار شد.

در این جشن همچنین برخی از اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد و مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان حضور داشتند.

این جشن که با استقبال خوب مردم خرم آباد در پارک کیو برگزار شد نمونه ای از توجه به رویکرد مردم محوری در برگزاری برنامه های فرهنگی لرستان بود که در دهه ولایت و همزمان با عید غدیر خم برگزار شد.

جشن بزرگ عید غدیر در پارک کیو خرم آباد به همت بنیاد غدیر استان لرستان برگزار شد.

در این جشن ضمن اجرای موسیقی و برگزاری برنامه های شاد و مفرح به قید قرعه به حاضران جوایزی اهدا شد.

بنابراین گزارش این سلسله جشن ها تا روز جمعه هفته جاری هر شب در پارک کیو خرم آباد ادامه خواهد داشت.