به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، یک فرمانده ارشد آمریکائی توسعه توانمندی های هسته ای کره شمالی را در راستای تهاجم این کشور به آمریکا دانست.

ژنرال «جان هایتن» (John Hyten) فرمانده یگان هوا فضای نیروی هوایی آمریکا در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای این کشور گفت: آنچه مرا نگران کرده، این است که آن ها دارند به این مرحله می رسند که به آمریکا حمله کنند.

فرمانده یگان هوا فضای نیروی هوایی آمریکا ادامه داد: وقتی آن ها به این توان برسند؛ قصد دارند چه کار کنند؟ این بزرگ ترین نگرانی من است.

اظهارات ژنرال «جان هایتن» به بهانه آزمایش هسته ای اخیر کره شمالی عنوان شده است.

لازم به ذکر است، روز گذشته خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) اعلام کرد: موتور موشک آزمایش شده این امکان را در اختیار کره شمالی می گذارد تا انواع مختلفی از ماهواره ها من جمله ماهواره رصد کره زمین در مقیاس جهانی را به فضا پرتاب کند.

همچنین، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.