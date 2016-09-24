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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

در اولین روز برگزاری

برنامه سخنرانی جشنواره مقاومت تغییر کرد/ صفارهرندی به‌جای جلیلی

برنامه سخنرانی جشنواره مقاومت تغییر کرد/ صفارهرندی به‌جای جلیلی

صفارهرندی در اولین روز برپایی جشنواره فیلم «مقاومت» به جای سعید جلیلی سخنرانی می‌کند و سخنرانی جلیلی روز چهارشنبه ۷ مهر انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه سوم مهر ماه قرار بود در نخستین روز برپایی جشنواره فیلم «مقاومت» در کنار نمایش فیلم‌های جشنواره، سه برنامه «سخنرانی راهبردی، کارگاه انتقال تجربه و اسلام هراسی (نمایش و تحلیل فیلم)» در پردیس ملت، سالن شماره سه برگزار شود.

در اولین روز از برنامه و سانس اول سخنرانی راهبردی (گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی)، سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی سخنرانی داشت که با یک تغییر این برنامه به روز چهارشنبه هفتم مهر ماه خواهد افتاد.

امروز محمدحسین صفارهرندی ساعت ۴ در پردیس ملت با موضوع گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی سخنرانی خواهد کرد.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» با شعار «تجلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی» به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس تا ۹ مهرماه در پردیس سینمایی ملت برپاست.

کد مطلب 3777150
عطیه موذن

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