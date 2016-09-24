به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه سوم مهر ماه قرار بود در نخستین روز برپایی جشنواره فیلم «مقاومت» در کنار نمایش فیلم‌های جشنواره، سه برنامه «سخنرانی راهبردی، کارگاه انتقال تجربه و اسلام هراسی (نمایش و تحلیل فیلم)» در پردیس ملت، سالن شماره سه برگزار شود.

در اولین روز از برنامه و سانس اول سخنرانی راهبردی (گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی)، سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی سخنرانی داشت که با یک تغییر این برنامه به روز چهارشنبه هفتم مهر ماه خواهد افتاد.

امروز محمدحسین صفارهرندی ساعت ۴ در پردیس ملت با موضوع گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی سخنرانی خواهد کرد.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» با شعار «تجلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی» به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس تا ۹ مهرماه در پردیس سینمایی ملت برپاست.