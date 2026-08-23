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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

مسابقات سراسری قرآن در چهارمحال و بختیاری مزین به نام شهدا می‌شود

مسابقات سراسری قرآن در چهارمحال و بختیاری مزین به نام شهدا می‌شود

شهرکرد- مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری جزئیات برگزاری مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن مزین به نام ۲۷۵۰ شهید استان را اعلام کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز مرحله استانی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم در بخش آوایی خبر داد و گفت: این دوره از رقابت‌ها که به نام ۲۷۵۰ شهید استان مزین شده، در آستانه کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری و در ایام هفته وحدت برگزار می‌شود.

‌مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این دوره از مسابقات سراسری در مرحله استانی روز پنجشنبه پنجم شهریورماه برگزار می‌شود، ادامه داد: این رویداد قرآنی با حضور ۳۷ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی در دو بخش بانوان و آقایان در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) شهرکرد برگزار خواهد شد.

‌وی با اشاره به تقارن این رویداد قرآنی با آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) و هفته وحدت، افزود: این مسابقات با هدف تکریم مقام شهدای استان و در راستای کنگره بزرگداشت ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری، با عنوان «مسابقات شهدای استان» نامگذاری شده است.

‌مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: داوری این دوره از رقابت‌ها بر عهده داوران برجسته استانی و کشوری با تأیید مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

یک بیان کرد: شرکت‌کنندگان بخش آوایی این دوره از مسابقات قرآن در رشته‌های حفظ ۱٠جزء، ۲٠ جزء، حفظ کل، اذان، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق و دعاخوانی به رقابت می‌پردازند.

امیری در پایان با دعوت از عموم علاقه‌مندان کلام وحی برای حضور در این محفل معنوی، بیان کرد: این محفل نورانی با حضور گسترده قاریان، شرکت‌کنندگان و عموم علاقه‌مندان به کلام وحی، فضایی معنوی در جوار امامزادگان شهرکرد ایجاد خواهد کرد و امیدواریم گامی موثر در ترویج فرهنگ قرآنی و پاسداشت یاد شهدا باشد.

کد مطلب 6925030

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