حجت‌الاسلام والمسلمین حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز مرحله استانی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم در بخش آوایی خبر داد و گفت: این دوره از رقابت‌ها که به نام ۲۷۵۰ شهید استان مزین شده، در آستانه کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری و در ایام هفته وحدت برگزار می‌شود.

‌مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این دوره از مسابقات سراسری در مرحله استانی روز پنجشنبه پنجم شهریورماه برگزار می‌شود، ادامه داد: این رویداد قرآنی با حضور ۳۷ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی در دو بخش بانوان و آقایان در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) شهرکرد برگزار خواهد شد.

‌وی با اشاره به تقارن این رویداد قرآنی با آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) و هفته وحدت، افزود: این مسابقات با هدف تکریم مقام شهدای استان و در راستای کنگره بزرگداشت ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری، با عنوان «مسابقات شهدای استان» نامگذاری شده است.

‌مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: داوری این دوره از رقابت‌ها بر عهده داوران برجسته استانی و کشوری با تأیید مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

یک بیان کرد: شرکت‌کنندگان بخش آوایی این دوره از مسابقات قرآن در رشته‌های حفظ ۱٠جزء، ۲٠ جزء، حفظ کل، اذان، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق و دعاخوانی به رقابت می‌پردازند.

امیری در پایان با دعوت از عموم علاقه‌مندان کلام وحی برای حضور در این محفل معنوی، بیان کرد: این محفل نورانی با حضور گسترده قاریان، شرکت‌کنندگان و عموم علاقه‌مندان به کلام وحی، فضایی معنوی در جوار امامزادگان شهرکرد ایجاد خواهد کرد و امیدواریم گامی موثر در ترویج فرهنگ قرآنی و پاسداشت یاد شهدا باشد.