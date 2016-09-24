مراد بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر، به میزان جوجه ریزی صورت گرفته در واحدهای مرغداری خرم آباد طی یک ماه اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور کنترل و ثبات بازار قیمت مرغ و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تعادل در عرضه و تقاضا تمام واحدهای مرغ گوشتی شهرستان خرم آباد به چهار گروه تقسیم شده که این واحدها هر سه ماه یکبار اقدام به جوجه ریزی می کنند.

وی بیان داشت: مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته توسط جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد تعداد ۲۹ واحد مرغداری در شهریورماه امسال نسبت به جوجه ریزی اقدام کرده اند.

مدیرجهاد کشاورزی خرم آباد افزود: در ۲۹ واحد مرغداری شهرستان طی شهریور ماه، ۶۳۰ هزار قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است.

بیرانوند بیان داشت: پیش بینی می شود بیش از هزار تن مرغ گرم تولید شده واحدهای مرغداری شهرستان خرم آباد در اواخر مهر و نیمه اول آبان امسال وارد بازار مصرف شود.