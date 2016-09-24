به گزارش خبرنگار مهر، آرش کردی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید توزیع برق شیراز افزود: عرصه خدمت و رشد در نظام جمهوری اسلامی فراهم است و خوشبختانه توانیر از این فضا بهخوبی استفاده کرده است.
وی ادامه داد: یکی از چهار صنایع کشور که پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد داشته و دارای جایگاه مناسب است صنعت برق است که خوشبختانه هرساله شاهد موفقیتهای مختلفی در این راستا هستیم.
مدیرعامل توانیر تأکید کرد: گذشتن از پیک با رقم ۵۲ هزار ۲۰۰ مگاوات ازجمله فعالیتهای چشمگیر صنعت برق بوده که جای تشکر از تمامی مجموعه دارد.
کردی تصریح کرد: برقرسانی به روستاها در دستور کار قرار داشت که تا پایان سال جاری ۹۹.۹۹ درصد از روستاهای کشور دارای برق میشوند.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق برای تحقق شعار سال برنامهریزیهای مختلفی را انجام داده است، گفت: کاهش تلفات برای اولین بار در توانیر هدفگذاری شده که به تکرقمی دست پیدا کنیم.
مدیرعامل توانیر ادامه داد: برای رسیدن به تکرقمی شدن تلفات برق باید ۲۵ اقدام مختلف انجام دهیم.
کردی یادآور شد: ۳۰۰ مگاوات تولید برق پراکنده نیز داریم که باید برای این مهم نیز برنامهریزیهای انجامشده را عملیاتی کنیم.
وی با اشاره به وضعیت کنترهای دیجیتال در کشور نیز گفت: برنامهها راهاندازی ۴۵۰ کنتر دیجیتال در کشور است تا با این مهم مشکلات اندازهگیری شبکه برطرف شود.
مدیرعامل توانیر تصریح کرد: ایران در میان ۱۰ کشور برتر جهان در بحث تولید کنتر و شبکه هوشمند قرار دارد.
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