هشت سال دفاع مقدس صحنه ارزش ها و اعتقادات دینی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی امروز شنبه در یادواره «سرداران و شهدای حوزه شهید نیکجو صفا پارسینه» که در شهرستان سنقروکلیایی برگزار شد، با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار داشت: این هفته یادآور رشادت‌ها، ایثار و از جان‌گذشتگی‌های ملت انقلابی ایران اسلامی در دفاع از این سرزمین است.

سردار ریحانی هفته دفاع مقدس را فرصتی مناسب برای انتقال ارزش‌های دوره پر افتخار انقلاب اسلامی به نسل جوان دانست و افزود: در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی همه مستکبران شرق و غرب عالم پشت سر صدام ایستادند و با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد نبرد شدند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: در دوران ۸ سال دفاع مقدس ملت مسلمان ایران با دست خالی در برابر دشمن مجهز به سلاح و تجهیزات ایستاد و به دفاع پرداخت.

وی دوران ۸ سال دفاع مقدس را صحنه‌ اعتقادات دینی و ارزش‌ها دانست و افزود: ملت ایران با تمسک به ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی توانست در برابر قدرت مالی و نظامی قدرت‌ها و کشورهای مرتجع بایستد و سرافرازانه و با اقتدار بیرون آید.

سردار ریحانی ضمن تکریم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام مدافع حرم و رشادت های آن ها در سوریه و عراق بیان کرد: اگر شهدای مدافع حرم نبودند امروز باید در داخل کشور با دشمنان می جنگیدیم.

وی خودباوری را بزرگترین دستاورد ۸ سال دفاع مقدس دانست و گفت: ملت مسلمان ایران وظیفه دارند تا آخرین نفس در صحنه انقلاب بمانند و از خون مقدس شهیدان و ارزش‌های نظام دفاع کنند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در ادامه به توطئه و برنامه دشمن برای نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره و بیان کرد: دشمن قصد دارد از طریق اقتصاد به کشور ضربه بزند.

سردار ریحانی «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» را امر مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست و اظهار کرد: برای شکوفایی و پویایی اقتصاد کشور باید تفکر، اقدام و عمل انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهیم و راه نفوذ دشمن را ببندیم.