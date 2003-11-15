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۲۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۳:۴۸

باغ و عمارت صبا ، در فهرست آثار ملي قرار دارد

باغ و عمارت صبا ، در فهرست آثار ملي قرار دارد

اثر فرهنگي - تاريخي باغ و عمارت صبا ، در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

 

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران ، بناي باغ قديمي خيابان صبا كه قدمت آن به اواخر دوران قاجار و پيش از تخريب حصار تهران (حصار ناصري) برمي گردد، داراي سقف شيرواني بوده ، بخشي از آن 4 طبقه و قسمتي نيز،  3 طبقه است .
بنا در نماي جنوبي در دو طبقه تراس (بالكن)  طراحي شده و ورودي اصلي آن در نماي غربي ديده مي شود كه ، با يك فرورفتگي و تزئينات خاص، از سطح نما جدا شده است . در طبقه بالاي  اين ورودي ،  بالكني كوچك و مسقف بر روي ستونهايي مزين ديده مي شود و قاب پنجره هاي آن در ابعاد و اشكال مختلف ، ساده و بدون تزئينات خارجي است .
نماي شرقي و شمالي بنا نيز بسيار ساده و بي تكلف است . بناي درون باغ ، در امتداد محور اصلي كه فضاي باغ را تعريف مي كند، قرار گرفته و در امتداد اين محور و در جنوب بنا ، يك آبنما(حوض) با پيكره اي به چشم مي خورد.
باغ قديمي خيابان صبا جزء معدود باغ هاي باقي مانده تاريخي تهران است كه پيش از حصار ناصري ، ساخته شده اند. بناي درون باغ ، داراي سبك خاصي از معماري است و به عنوان نوع معماري دوران گذار از معماري قاجار به معماري نوگرا شناخته مي شود و نماهاي آجري فاقد تزئينات دوران قاجار، ارتفاع استثنايي ساختمان ، سقف شيرواني و نوع فضا سازي اين بنا،  مبين اين مدعاست .
اين بنا در حال حاضر متروكه و خالي از سكنه بوده و تحت تملك شهرداري  است .
 اين ساختمان ، در خيابان انقلاب اسلامي ( نرسيده به به تقاطع خيابان ولي عصر ) ، خيابان صبا جنوبي ، نبش كوچه سرمد قرار دارد .
باغ و عمارت تاريخي خيابان صبا تهران ، با شماره 9944 ، در فهرست آثار ملي قرار گرفته است .

کد مطلب 37775

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