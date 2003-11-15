باغ و عمارت صبا ، در فهرست آثار ملي قرار دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران ، بناي باغ قديمي خيابان صبا كه قدمت آن به اواخر دوران قاجار و پيش از تخريب حصار تهران (حصار ناصري) برمي گردد، داراي سقف شيرواني بوده ، بخشي از آن 4 طبقه و قسمتي نيز، 3 طبقه است .

بنا در نماي جنوبي در دو طبقه تراس (بالكن) طراحي شده و ورودي اصلي آن در نماي غربي ديده مي شود كه ، با يك فرورفتگي و تزئينات خاص، از سطح نما جدا شده است . در طبقه بالاي اين ورودي ، بالكني كوچك و مسقف بر روي ستونهايي مزين ديده مي شود و قاب پنجره هاي آن در ابعاد و اشكال مختلف ، ساده و بدون تزئينات خارجي است .

نماي شرقي و شمالي بنا نيز بسيار ساده و بي تكلف است . بناي درون باغ ، در امتداد محور اصلي كه فضاي باغ را تعريف مي كند، قرار گرفته و در امتداد اين محور و در جنوب بنا ، يك آبنما(حوض) با پيكره اي به چشم مي خورد.

باغ قديمي خيابان صبا جزء معدود باغ هاي باقي مانده تاريخي تهران است كه پيش از حصار ناصري ، ساخته شده اند. بناي درون باغ ، داراي سبك خاصي از معماري است و به عنوان نوع معماري دوران گذار از معماري قاجار به معماري نوگرا شناخته مي شود و نماهاي آجري فاقد تزئينات دوران قاجار، ارتفاع استثنايي ساختمان ، سقف شيرواني و نوع فضا سازي اين بنا، مبين اين مدعاست .

اين بنا در حال حاضر متروكه و خالي از سكنه بوده و تحت تملك شهرداري است .

اين ساختمان ، در خيابان انقلاب اسلامي ( نرسيده به به تقاطع خيابان ولي عصر ) ، خيابان صبا جنوبي ، نبش كوچه سرمد قرار دارد .

باغ و عمارت تاريخي خيابان صبا تهران ، با شماره 9944 ، در فهرست آثار ملي قرار گرفته است .

