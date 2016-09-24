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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد:

ایجاد شهرک «آی.سی.تی» در منطقه ویژه اقتصادی پیام

ایجاد شهرک «آی.سی.تی» در منطقه ویژه اقتصادی پیام

کرج - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ایجاد شهرک «آی.سی.تی» در منطقه ویژه اقتصادی پیام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام که ظهر شنبه در فرودگاه پیام برگزار شد، از نزدیکی موقعیت جغرافیایی فرودگاه بین المللی پیام به پایتخت به عنوان یک مزیت یاد کرد و گفت: این مزیت می تواند در رونق کسب و کار و اقتصادی البرز نقش جدی ایفا کند.

واعظی در ادامه به ماموریت محوله به مدیرعامل جدید پیام اشاره کرد و گفت: توسعه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه کارگو مدنظر است این مهم می تواند در توسعه صادرات نقش کلیدی ایفا کرده و بسترهای اشتغال را فراهم کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعت با اشاره به اینکه برنامه آینده این فرودگاه ایجاد شهرک «آی.سی.تی» است، گفت: به نظر می رسد در شرایط جدید بتوانیم با سرعت بیشتری فرودگاه و منطقه ویژه را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه فرودگاه پیام هیچ محدودیت و مشکلی برای پرواز در بخش صادرات ندارد و همه چیز مهیا است، گفت: شرکت های داخلی باید بازار صادرات در کشورهای خارجی را پیدا کنند این مهم در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 3777503

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