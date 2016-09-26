به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای سرو، یازدهمین نشست ماهانه «سرو چمان» با اجرای سعید بیابانکی و علیرضا لبش و حضور طنز پردازانی چون ناصر فیض، اسماعیل امینی، صابر قدیمی، عبدالله مقدمی، سعید ایران نژاد، مصطفی مشایخی، سعید طلایی و ساجده جبارپور فردا سه شنبه ۶ مهر در فرهنگسرای سرو برگزار می‌شود.

معرفی کتاب «نیشدارو» سروده شروین سلیمانی و اجرای موسیقی طنز، توسط مهدی فرج الهی از دیگر بخش‌های یازدهمین نشست «سرو چمان» است.

این نشست فردا سه شنبه ششم مهر، از ساعت ۱۷ در فرهنگسرای سرو واقع در خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوی ساعی یکم برگزار می شود.