به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی‌اله سیف گفت: نظام بانکی با آغاز اجرای طرح مرابحه، به شکل غیرمستقیم به حمایت خود از تولید کشور ادامه خواهد داد. در واقع، این محصول نوین نظام بانکی کشور که بر پایه عقد مرابحه صادر می‌شود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها شده و با این ابزار فاکتورهای صوری برچیده می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: بر این مبنا عملیات بانکی با دقت، شفافیت و امنیت بیشتر انجام خواهد شد؛ ضمن اینکه مزیت دیگر کارت اعتباری، کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد خواهد بود.

وی بر تفاوت کارت اعتباری مرابحه با کارت اعتباری خرید کالا تاکید و تصریح کرد: کارت‌های اعتباری مرابحه متناسب با بررسی‌های صورت گرفته از سوی بانک‌ها از اعتبار متقاضی، در سه رنگ طلایی ۵۰۰ میلیون ریالی، نقره‌ای ۳۰۰ میلیون ریالی و برنزی ۱۰۰ میلیون ریالی عرضه خواهد شد و با کارت اعتباری خرید کالا تفاوت دارد.

به گفته سیف، کارت اعتباری خرید کالا اگرچه با سود کمتر عرضه شد؛ ولی به دلیل محدودیت در تنوع کالای قابل خرید با اقبال مردم مواجه نشد؛ اما کارت اعتباری مرابحه برای خرید انواع کالا و خدمت اعم از تولید داخل و خارج قابل استفاده است و از طریق ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان، شرایط بهبود کیفی محصولات داخلی را نیز به بار می‌آورد.

رئیس شورای پول و اعتبار، اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه را متناسب با رویکرد اصلی بانک مرکزی یعنی هدفمندکردن تسهیلات بانکی خواند و افزود: کارت اعتباری مرابحه نه تنها امر تامین مالی خرد را تسهیل می‌کند، بلکه از طریق آن نقدینگی و اعتبار به شکل غیرمستقیم به آن دسته از بنگاه‌ها روانه خواهد شد که برای محصولات آنها بازار وجود دارد، طبیعی است وقتی نیاز مردم به نقدینگی برای خرید محصولات رفع شود، واحدهای تولیدی نیز منتفع خواهند شد.

پیش از این بانک مرکزی دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود.