حملات به دیرالزور آسیب بسیاری به توافق آتش بس سوریه وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «رافائل رامیرز» نماینده ونزوئلا در سازمان ملل در سخنانی در جلسه بررسی وضعیت حلب سوریه تاکید کرد که متاسفانه نیروهای دولت سوریه با حملاتی از سوی ائتلاف بین المللی مواجه هستند.

بر اساس این گزارش «رافائل رامیرز» نماینده ونزوئلا در سازمان ملل در ادامه گفت: حمله به دیرالزور آسیب بسیاری به توافق آتش بس سوریه وارد کرد. اتخاذ تصمیم ویژه در خصوص سوریه، باید توسط دولت و مردم این کشور صورت گیرد و هیچ چیز بدون مذاکره میان خود سوری ها انجام نخواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: مداخلات نظامی، لیبی و عراق را در خون غرق کرد و اکنون نیز در صدد غرق کردن سوریه است. گروه هایی که معارض میانه رو نامیده می شوند، در صدد تجزیه مناطق در سوریه هستند و این اقدام را از طریق حمایت خارجی و پوشش سیاسی انجام می دهند. نسبت به ذبح کودک فلسطینی نیز ابراز تاسف می کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: درخواست می کنیم که این جلسه به رویدادی رسانه ای علیه سوریه و روسیه تبدیل نشود. زیرا این اقدام به تلاش ها در ازسرگیری مذاکرات کمکی نمی کند و منجر به تجدید حملات می شود. همچنین استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه باید تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به راهکاری برای سوریه را ازسربگیرد.

در همین راستا «عمرو ابوالعطا» نماینده مصر در سازمان ملل نیز تاکید کرد: مردم سوریه به تنهایی عواقب شکست قدرت های بزرگ در حل اختلافاتشان را تحمل می کنند. نسبت به عدم موفقیت آمریکا و روسیه در اجرای آتش بس سوریه ابراز تاسف می کنیم و از مسکو و واشنگتن می خواهیم که از اختلافات فی مابین عبور کنند. زیرا حوادث سوریه، جنگ نیابتی است.