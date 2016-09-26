به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه «سینما پوورو» ایتالیا با کسب چهار جایزه برای فیلم‌های کوتاه ایرانی همراه شد.

در پایان این مراسم که شب گذشته چهارم مهرماه برگزار شد، هیات‌داوران جشنواره چهار فیلم کوتاه ایرانی را در رقابت با آثاری از ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، سوئیس، مکزیک و... شایسته کسب جایزه دانستند.

بر همین اساس انیمیشن کوتاه «دخترک آت‌آشغالی» به کارگردانی محمد زارع و شلاله خیری جایزه ویژه هیات‌داوران، انیمیشن کوتاه «از سرزمین‌های شرقی» به کارگردانی سارا طبیب زاده جایزه بهترین موسیقی متن، فیلم‌های کوتاه «فرشته‌ها مرده‌اند» به کارگردانی سحر خوش‌چشمان و «ماهی» به کارگردانی سامان حسین پور هر ۲ دیپلم افتخار داوران جشنواره را کسب کردند.

جشنواره فیلم کوتاه «سینما پوورو» فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن زیر بیست دقیقه را با رویکرد فرهنگی و اجتماعی و با هدف کشف و معرفی استعدادهای فیلمسازی کوتاه به نمایش می‌گذارد.

یوسف کارگر فیلمساز ایرانی به‌عنوان یکی از اعضای هیات‌داوران در این دوره از جشنواره حضور داشت و کار بررسی و انتخاب آثار برتر را در کنار داوران دیگر انجام داد.

سومین دوره این جشنواره ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر برابر با ۲ تا ۴ مهر در شهر تاریخی ایسپرا ایتالیا برگزار شد.