به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه امروز دوشنبه از شهر بندری «کاله» که میزبان «جنگل» اردوگاه معروف اسکان پناهجویان است، بازدید خواهد کرد حال آنکه وی همچنان مصمم به تعطیلی این مرکز علیرغم سرنوشت نامعلومی است که در انتظار ساکنین آن خواهد بود.

سفر اولاند به کاله تنها چند روز پس از بازدید «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهوری محافظه کار سابق از این شهر انجام می شود- کسی که به بهانه مبارزه با افراط گرایی و با تکیه بر شعار مهاجرستیزی از هم اکنون خود را برای حضور در گود رقابت ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه گرم می کند.

قرار است اولاند در این سفر با مسئولین شهر و مقامات قوه مجریه دیداری داشته باشد، حال آنکه بازدید از اردوگاه در برنامه سفر وی گنجانده نشده است.

مهاجرت در چهار سالی که از دوره ریاست جمهوری اولاند می گذرد، از مسائل کلیدی دولت وی نبوده است با این حال در کمتر از یک سال باقی مانده تا انتخابات، تحت فشار سارکوزی و البته «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی مجبور به موضع گیری در این زمینه شده است.

در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، با توجه به حملات تروریستی که فرانسه در یک سال گذشته پشت سر گذاشته است، همه رقبای قطعی و احتمالی (اولاند هنوز حضور در انتخابات را رسمی نکرده است) از همین ابتدا بر روی مباحثی چون امنیت، وطن دوستی و منافع ملی تمرکز کرده اند.

جالب آنکه اولاند تحت فشار رقبای محافظه کار، شنبه گذشته از تشدید تلاش های خود در زمینه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی سخن گفت و حتی تا ابراز تمایل برای بستن اردوگاه جنگل نیز پیش رفت.

آنگونه که از اظهارات اولاند بر می آید، اردوگاه مورد نظر قبل از آغاز فصل زمستان تعطیل خواهد شد حال آنکه برنامه جابه جایی مهاجرین از همین حالا کشمکش هایی را موجب شده است.

این در حالی است که تعطیلی اردوگاه جنگل به یکی از نقاط ضعف رابطه فرانسه و انگلستان نیز تبدیل شده است. تا پیش از قطعی شدن «برگزیت»، دولت پاریس موظف بود تا طبق قوانین اتحادیه، تامین امنیت دولت لندن را در اولویت خود قرار داده و مانع از سرازیر شدن سیل مهاجرین غیر قانونی شود که شهر بندری کاله را به عنوان نزدیکترین مسیر برای رسیدن به انگلستان انتخاب می کردند.

اما حالا با قطعی شدن خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، علیرغم اصرار پاریس در پایبندی به وظایف همسایگی، برخی از دولتمردان فرانسه اولیت بخشیدن به تضمین امنیت مرزی انگلستان را زیر سوال برده اند.

از سوی دیگر، فعالین حقوق بشر نیز به وخامت وضعیت معیشتی ۱۰ هزار پناهجویی که در اردوگاه جنگل مستقر هستند، اعتراض دارند.