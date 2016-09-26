به گزارش خبرنگار مهر محسن مسعودی راد ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در سالن جلسات کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در آستانه روز سالمند هستیم همایشی تحت همین عنوان در مشهد اجرا میشود.
وی با اشاره به برگزاری این همایش افزود: این همایش ۱۰مهرماه جاری در حرم مطهر با حضور حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و فاطمه رهبر معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خمینی(ره) کشور برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) ابراز کرد: در این همایش ملی ۳۰۰سالمند شرکت دارند که هر استانی ۱۰سهمیه دارد؛ همچنین در این ایام ایستگاههای سلامت فعال بوده و به صورت رایگان خدمات ارائه میدهند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه روند جامعه ما رو به سالمندی است و با توجه به هرم سنی و پیشبینیهایی که انجامشده باید به مقوله سالمندی و مسائل مربوط به معیشت زندگی، آینده جمعیت و سالمندان توجه ویژهای شود.
مسعودیان راد در خصوص مسائل درمانی سالمندان عنوان کرد: باید صنعت بیمه را برای این قشر از جامعه ایجاد کنیم زیرا سلامت بسیار مهم است.
وی در خصوص ساختمانهای شهر گفت: متاسفانه ساختمانها برای سالمندان مناسب نیست که در این راستا خدمات شهری باید مشکل ارائه خدمات را حل کند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از اهداف ما ایجاد یک تلنگر و هشدار برای جامعه است زیرا سالمندان باید در خانواده مورد تجلیل و تکریم قرار بگیرند.
وی افزود: در حال حاضر ۵۸۰هزار نفر از جمعیت استان را سالمندان تشکیل می دهند که ۱۴۱هزار نفر از این تعداد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند.
مسعودیان راد ابراز کرد: باید سالمندان را بزرگ داشت زیرا آنان صاحب تجربیات هستند و در قرآن نیز به سالمندان نگاه ویژهای شده است.
وی در ادامه درباره جشن عاطفهها عنوان کرد: جشن عاطفههای امسال در دو مرحله اجرا شد، مرحله اول در نیمه پایانی شهریورماه سال جاری انجام شد و مرحله دوم از هفت تا دهم مهرماه جاری انجام میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی افزود: با توجه به اینکه جشن عاطفهها در سالهای گذشته در یکزمان خاصی بود و غیر آن دیگر کمکی به دانشآموزان نمیشد ما امسال میخواهیم که این برنامه در طول سال ادامه داشته باشد و این نیاز محدود به یک هفته نباشد و در طول سال ادامه داشته باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: فرهنگ وقف باید برای مسائل فرهنگی نیز ایجاد شود زیرا کمکهای فرهنگی ارزش بیشتری دارد؛ در حال حاضر کمکهای فرهنگی ما نیز بیشتر از کمکهای معیشتی است.
محسن مسعودی راد با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳هزار دانشآموز تحت پوشش در استان است، تصریح کرد: بالغبر یک میلیارد و ۵۰۰ تومان کمکهای نقدی و غیر نقدی داشتهایم که بخشی از آن به آموزشوپرورش داده میشود برای کمک به دانشآموزانی که تحت پوشش نیستند.
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