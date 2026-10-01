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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

هرگونه کشتار و عرضه گوشت الاغ و اسب تخلف است

هرگونه کشتار و عرضه گوشت الاغ و اسب تخلف است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تا زمان طی فرایندهای قانونی و ابلاغ ضوابط مربوط، هرگونه کشتار و عرضه غیرمجاز گوشت تک‌سمیان اعم از الاغ، اسب و استر مطابق مقررات جاری کشور تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید صالحی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: هیچ مجوزی برای کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان صادر نشده است.

وی تاکید کرد: تاکنون هیچ‌گونه مجوز یا موافقتی برای کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان، از جمله اسب، الاغ و استر، صادر نشده است. هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه منوط به طی کامل فرآیندهای قانونی، شرعی و بهداشتی و اخذ مجوزهای لازم است.

این مسئول دولتی افزود: همچنین تا زمان طی فرآیندهای قانونی و ابلاغ ضوابط مربوط، هرگونه کشتار و عرضه غیرمجاز گوشت تک‌سمیان، مطابق مقررات جاری، تخلف محسوب شده و موارد شناسایی‌شده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

کد مطلب 6964795

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