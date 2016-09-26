قاچاق را در مرز متوقف کنید/مقصرتوزیع مشروبات الکلی هم اصنافند؟

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی در حاشیه اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران، در جمع خبرنگاران با اشاره به روند مبارزه با قاچاق کالا در بخش اصناف، گفت: سهم اصناف در قاچاق کالا فقط ۵ درصد است و با ۹۵ درصد مابقی باید در مبدا برخورد شود تا این کالاها وارد شبکه توزیع کشور نشوند.

وی با اشاره به اینکه کالاهای قاچاق به محض کشف باید آتش زده شوند، گفت: جنگ را نباید به درون شهرها بیاوریم بلکه باید در همان مبدا با آن مقابله کنیم، اصناف هم قول همکاری در زمینه قاچاق کالا را داده‌اند اما اینکه فقط به سطح واحدهای صنفی اکتفا کنیم یقینا پاک کردن صورت مساله است.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه با شیوه کنونی مبارزه، قاچاق بیشتر نهادینه شده و در کشور رشد پیدا می کند، اظهار داشت: وقتی شبکه سالم را از روی زمین جمع کنیم شبکه‌های قاچاق به زیر زمین می‌رود همین الان هم با روش هایی که انجام شده افزایش قیمت‌هایی را در برخی اجناس داشته ایم.

فاضلی با بیان اینکه قیمت در بخش لوازم خانگی با افزایش مواجه شده است، گفت: ما این افزایش قیمت‌ها را از مراجع قانونی و کارخانجات می‌بینیم بنابراین اینکه ضربتی با یک صنف برخورد شود راهکار موضوع نیست.

وی با تاکید بر اینکه ما مشکلی برای مبارزه با قاچاق کالا نداریم اما شیوه هماهنگ و مناسبی را برای مبارزه نمی‌بینیم، گفت: در برخی از طرح‌ها اگر کار به درستی انجام نشود باعث افزایش قیمت به خصوص در اجناس خارجی می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه شیوه کنونی را نمی‌پسندیم اظهار داشت: مبارزه با قاچاق در طول دو تا سه هفته امکانپذیر نیست زیرا بسیاری از مغازه‌داران کالاهایی را یک سال پیش خریده اند و الان فاکتوری برای آن ندارند و منطقی نیست اینها رو جزو قاچاق تلقی کنیم.

فاضلی با انتقاد از ورود کالاهای حرام به کشور، گفت: باید تامل بیشتری در مبارزه با قاچاق کالا انجام گیرد اما می‌بینیم که کالاهای حرام به صورت سازمان یافته وارد کشور می شود و برخورد محکمی با آن انجام نمی گیرد.

وی ادامه داد: چطور این حجم از مشروبات الکلی وارد کشور می شود و در شبکه توزیع به فروش می‌رسد؟ بنابراین این حرف ها را به اصناف نزنید که قاچاق کالا را انجام می دهند وگرنه نسبت به آن عکس العمل نشان می‌دهیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با طرح این سوال که چگونه مشروبات الکی در کشور در این حجم وسیع توزیع می شود و مصرف سرانه ما با برخی کشورها برابر است؟ گفت: این در حالی است که مشروبات الکلی در کشور ما حرام بوده و واردات آن ممنوع است اما چنین حجمی در شبکه توزیع وارد شده و به مصرف میرسد. بنابراین مبارزه با قاچاق نیاز به عزم ملی دارد و باید مبارزه قاچاق را از مرزها شروع کرد.