بازدید از اماکن تاریخی فارس فردا رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس، پیام غرابی، گفت : به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی جهانگردی بازدید از اماکن تحت پوشش این اداره کل درسطح استان درروز سه شنبه ۶ مهرماه ۹۵ رایگان است .

وی افزود: بازدید از اماکن تاریخی فرهنگی این استان برای عموم مردم از صبح تا شب همان روز رایگان است و علاقمندان می توانند از اماکن تحت پوشش این اداره کل بازدید کنند .

مجموعه های تاریخی فرهنگی سعدی و حافظ ، حمام وکیل، ارگ کریم خانی، موزه پارس، موزه سنگ های تاریخی هفت تنان، موزه آب، مجموعه های جهانی تخت جمشید و پاسارگاد ، نقش رستم، نقش رجب، تنگ چوگان کازرون و شهر تاریخی بیشاپور و موزه ساسانی کازرون ، قله دختر و آتشکده اردشیر بابکان فیروزآباد ازمکان های تحت پوشش این اداره در سطح استان می باشند.