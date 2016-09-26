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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

بازدید از اماکن تاریخی فارس فردا رایگان است

بازدید از اماکن تاریخی فارس فردا رایگان است

شیراز - سرپرست امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی فارس از بازدید رایگان اماکن تاریخی فرهنگی تحت پوشش این اداره کل برای عموم مردم خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس، پیام غرابی، گفت : به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی جهانگردی بازدید از اماکن تحت پوشش این اداره کل درسطح استان درروز سه شنبه ۶ مهرماه ۹۵ رایگان است .

وی افزود: بازدید از اماکن تاریخی فرهنگی این استان برای عموم مردم از صبح تا شب همان روز رایگان است و علاقمندان می توانند از اماکن تحت پوشش این اداره کل بازدید کنند .

مجموعه های تاریخی فرهنگی سعدی و حافظ ، حمام وکیل، ارگ کریم خانی، موزه پارس، موزه سنگ های تاریخی هفت تنان، موزه آب، مجموعه های جهانی تخت جمشید و پاسارگاد ، نقش رستم، نقش رجب، تنگ چوگان کازرون و شهر تاریخی بیشاپور و موزه ساسانی کازرون ، قله دختر و آتشکده اردشیر بابکان فیروزآباد ازمکان های تحت پوشش این اداره در سطح استان می باشند.

کد مطلب 3779491

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