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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری:

منظقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری در۳ فاز احداث می شود

منظقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری در۳ فاز احداث می شود

شهرکرد- مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری گفت: منظقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری در سه فاز بسته بندی محصولات کشاورزی و صادراتی و تولیدی احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیدوستی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتباراتی که تاکنون به ساخت زیرساخت ها در منطقه ویژه اقتصادی این استان اختصاص داده شده است، ۱۰ هزار میلیارد ریال است که از محل ماده ۱۰ و ۱۲ استان تامین شده است.

وی عنوان کرد: ۱۵ میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۱۸۰ توسط سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور اختصاص داده شده است.

وی گفت: مساحت دوفاز جدید در منطقه ویژه،   ۴۲۰ هکتار و ۶۱۵ هکتار است که۸۶ درصد عملکرد این منطقه مربوط به بسته‌بندی محصولات کشاورزی، ۴۶ درصد آن مربوط به بسته‌بندی محصولات صادراتی و وارداتی خارجی و ۴۰ درصد آن به رویکرد تولید مواد غذایی مصرفی در استان اختصاص یافته است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: طرح پرتو دهی گاما در این منطقه ویژه اقتصادی احداث شده است و به زودی قابل افتتاح است.

وی ادامه داد:  محصولات مورد پرتودهی، پرتوزا نشده و بلافاصله بعد از طی فرآیند پرتو دهی قابل استفاده است ودما، فشار و رطوبت بر عملکرد پرتو دهی تاثیر ندارد.

وی گفت: محصول پرتودهی شده نیاز به افزودن مواد نگهدارنده ندارد و نیاز به صرف وقت زیاد برای انجام واکنش های شیمیایی نیست.

علیدوستی با اشاره به حوزه های قابل استفاده از پرتودهی گاما، تاکید کرد: پرتودهی برای ریشه کن کردن آفات، استریل کردن محصولات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی، بخش موادغدایی و کشاورزی قابل استفاده است.

وی گفت: در منطقه ویژه اقتصادی استان برای سه هزار نفر به طور غیرمستقیم و ۱۰۰ نفر مستقیم اشتغالزایی فراهم شده است و طرح پرتو دهی گاما ۵۰ نفر ظرفیت اشتغال دارد که در این حوزه از نخبگان علوم فیزیک کشور به کار گرفته خواهد شد.

کد مطلب 3779708

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