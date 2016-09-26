منظقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری در۳ فاز احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیدوستی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتباراتی که تاکنون به ساخت زیرساخت ها در منطقه ویژه اقتصادی این استان اختصاص داده شده است، ۱۰ هزار میلیارد ریال است که از محل ماده ۱۰ و ۱۲ استان تامین شده است.

وی عنوان کرد: ۱۵ میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۱۸۰ توسط سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور اختصاص داده شده است.

وی گفت: مساحت دوفاز جدید در منطقه ویژه، ۴۲۰ هکتار و ۶۱۵ هکتار است که۸۶ درصد عملکرد این منطقه مربوط به بسته‌بندی محصولات کشاورزی، ۴۶ درصد آن مربوط به بسته‌بندی محصولات صادراتی و وارداتی خارجی و ۴۰ درصد آن به رویکرد تولید مواد غذایی مصرفی در استان اختصاص یافته است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: طرح پرتو دهی گاما در این منطقه ویژه اقتصادی احداث شده است و به زودی قابل افتتاح است.

وی ادامه داد: محصولات مورد پرتودهی، پرتوزا نشده و بلافاصله بعد از طی فرآیند پرتو دهی قابل استفاده است ودما، فشار و رطوبت بر عملکرد پرتو دهی تاثیر ندارد.

وی گفت: محصول پرتودهی شده نیاز به افزودن مواد نگهدارنده ندارد و نیاز به صرف وقت زیاد برای انجام واکنش های شیمیایی نیست.

علیدوستی با اشاره به حوزه های قابل استفاده از پرتودهی گاما، تاکید کرد: پرتودهی برای ریشه کن کردن آفات، استریل کردن محصولات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی، بخش موادغدایی و کشاورزی قابل استفاده است.

وی گفت: در منطقه ویژه اقتصادی استان برای سه هزار نفر به طور غیرمستقیم و ۱۰۰ نفر مستقیم اشتغالزایی فراهم شده است و طرح پرتو دهی گاما ۵۰ نفر ظرفیت اشتغال دارد که در این حوزه از نخبگان علوم فیزیک کشور به کار گرفته خواهد شد.