  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۷ مهر ۱۳۹۵، ۹:۰۹

انتشار چاپ ششم «هشت هزارسال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی»

انتشار چاپ ششم «هشت هزارسال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی»

چاپ ششم کتاب «هشت هزارسال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی که چاپ اول آن در سال ۱۳۸۵ انتشار یافت، مورد توجه دانشجویان و پژوهشگران قرار گرفت و به عنوان یک کتاب مرجع در کتابخانه‌های مراکز دانشگاهی و فرهنگی در ایران و جهان شناخته شد و نیز جایزه تقدیری کتاب سال ۱۳۸۶ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است.

در این کتاب ضمن شرح مختصر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که طی هشت هزار سال تاریخ به وقوع پیوسته و سبب ایجاد حکومت‌هایی چون حکومت اقوام ماد و پارس و قزلباش و قاجار و غیره گشته هر یک از عناصر پوشاک زنان و خمرداغن حکومتگر و مردم تحت سیطره آنها نیز به طور مشروح آمده است. البته به استناد آثار هنری و فرهنگی باقی‌مانده از دوران مختلف تاریخ ایران‌زمین و با بیش از هفتصد تصویر سیاه‌وسفید و رنگی.

نویسنده در سیزده بخش سیر تحول پوشاک را در ایران از دوره باستان تا قاجاریه بحث کرده است؛ پوشاک باستانی، پوشاک اقوام آریایی (ماد و پارس)، سلوکی، ساسانی، دوره اسلامی، سامانیان، ایلخانان، صفویان، دوره افشار و زند و قاجاریه از فصل‌های این بخش‌ها است.

این کتاب به قلم مهرآسا غیبی در ۶۶۱ صفحه به قیمت ۷۰ هزار تومان توسط نشر هیرمند منتشر شده است.

کد مطلب 3780158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها