۲واحد تصفیه روغن در گرمسار تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب دارپرنیان صبح سه شنبه در نشست پایش آلایندگی محیط زیستی گرمسار به میزبانی اداره محیط زیست، درباره دو واحد آلاینده این شهرستان، ابراز داشت: در پی کنترل و پایش کارشناسان محیط زیست از واحدهای تصفیه دوم روغن مستقر در ناحیه صنعتی فجر، فعالیت دو واحد صنعتی به دلیل نقص در سیستم های کنترلی، عدم استفاده مناسب از سیستم های خنک کننده، خاموش بودن کوره پس سوز، وجود نشتی در تجهیزات واتصالات خط تولید و باز بودن دریچه های مخازن ذخیره روغن سوخته متوقف شد.

وی افزود: این واحدهای آلاینده با انتشار بخارات هیدروکربنی در هوای آزاد، آلودگی محیط زیست را به همراه داشند که به استناد ماده ۱۵ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، طی اخطاریه تعطیلی از ادامه فعالیت این واحدها ممانعت بعمل آمد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمسار با بیان این مطلب که فعالیت مجدد این دو واحد صنعتی مشروط به رفع نواقص و بازدید مجدد کارشناسی و اخذ تاییدیه محیط زیست است، گفت: از ۱۵سال گذشته، ۲۷ واحد تصفیه دوم روغن و تولید گریس و... در ناحیه صنعتی فجر مستقر و شروع به فعالیت کرده اند که در سال های اخیر با توجه به نزدیکی این ناحیه صنعتی به شهر گرمسار، جهت وزش بادهای غالب منطقه، تجمیع صنایع بالقوه آلاینده در شهرستان و عدم ظرفیت قابل تحمل محیط از استقرار جدید اینگونه صنایع و حتی از توسعه بخش های آلاینده واحدهای تصفیه دوم روغن موجود جلوگیری شده است.

دارپرنیان تصریح کرد: نظر به پروسه و نوع فرایند تولیدی واحدهای تصفیه دوم روغن که با کمترین سهل انگاری و نقص در سیستم های کنترلی با آلودگی محیط زیست همراه می شوند همچنین این صنایع بالقوه آلاینده بیش از سایر واحدهای صنعتی مستقر در شهرستان ملزم به رعایت ضوابط محیط زیست بوده لیکن در صورت بروز هرگونه آلودگی، به منظور حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان گرمسار، بدون اغماض با این صنایع برخورد خواهد شد.