شمارش معکوس برای نبرد بزرگ حلب؛ دمشق در اندیشه تسخیر دژهای شرق

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: حلب این روزها به یکی از کانونهای خبر ساز تبدیل شده است. پس از اینکه توافقی میان روسیه و آمریکا درباره آتش بس به وجود آمد از ۱۲ سپتامبر آتش بسی اجرا شد که از همان روزهای ابتدایی از سوی گروههای مسلح نقض شد و مواضع ارتش سوریه بارها هدف قرار گرفت.

با وجود این، آتش بس مدتی دوام آورد تا اینکه دیگر امکان ادامه این وضع از سوی ارتش سوریه وجود نداشت و آتش بس شکست خورد و جبهه های جنگ شعله ور شد. اتهامات میان واشنگتن و روسیه درباره اینکه مسئول شکست آتش بس کیست، بیشتر شد. آمریکایی ها که در تفاهم با روسیه زیر بار شرط جدا سازی گروههای به اصطلاح میانه رو از تروریستها رفته بودند در عمل وقتی که نتوانستند کاری در این زمینه انجام دهند دست به هر کاری زدند از جمله حمله هوایی به دیرالزور و تحریک گروههای مسلح.

به دنبال این آتش بس، روسیه به حمایت از سوریه در جبهه های جنگ ادامه داد و آمریکا نیز به ترفندهای ویژه از جمله نشست ویژه درباره حلب که در آن اتهاماتی علیه سوریه و روسیه زده شد، روی آورد. آمریکا به دنبال ایجاد جو تبلیغاتی علیه روسیه با همراهی همپیمانان ناتو برآمد.

دیگر اعتمادی میان آمریکا و روسیه باقی نمانده بود و افقی برای آتش بس تصور نمی شد. از سویی نباید از یاد برد که در جریان آتش بس قبلی، گروههای تروریستی از وقفه به وجود آمده نهایت استفاده را کردند و به مواضع ارتش سوریه یورش بردند و دیگر روسها و سوری ها از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شوند مگر اینکه اتفاق غیر منتظره ای رخ دهد.

در این میان آمریکایی ها به دنبال وقفه کوتاه مدت به بهانه آتش بس انسانی هستند تا تروریستها مجددا بتوانند تجدید قوا کنند و با نیروی بیشتری به ارتش سوریه حمله ور شوند.

واقعیت های میدانی نشان دهنده این است که ارتش سوریه با تمام توان قصد دارد که حلب را به طور کامل به کنترل خود درآورد و این از سخنان مسئولان سوری که دمشق به دنبال تمام حلب است، مشخص می شود.

بمباران شدید مواضع گروههای مسلح در شرق حلب از سوی روسها و سوری ها و شدت حملات هوایی و توپخانه ای، مقدمه ای برای جنگ زمینی بود. ارتش سوریه اردوگاه حندرات را در مرحله اول نشانه رفت. هدف این بود که هسته اصلی گروههای مسلح هدف قرار گرفته شود. هزاران فرد مسلح از جبهه فتح الشام در شرق حلب هستند. ارتش سوریه با قدرت عمل می کند.

از زمانی که ارتش سوریه عملیات آزادسازی مناطق شرقی حلب را کلید زده است؛ به پیشروی های مطلوبی رسیده است. ارتش سوریه به دنبال تمام کردن سرنوشت جبهه حلب است و از هوا و زمین با حمایت هوایی روس ها و همپیمانان خود در جبهه زمینی به پیش می رود.

در شیخ سعید و العامریه عرصه بر تروریستها تنگ شده است. فرماندهی نظامی سوریه به دنبال نبرد سریع است. توان جیش الفتح در داخل و خارج از حلب درهم شکسته است و خطوط دفاع گروههای مسلح در برابر پیشروی های ارتش سوریه فرو ریخته است . آرام آرام از مناطق تحت اشغال گروههای مسلح در شرق کم می شود و مساحت غرب تحت کنترل دولت سوریه بیشتر می شود.

پیشروی به سویی اردوگاه حندرات زمینه را برای گشودن جاده الجندول-الکاستلو در شمال و جبهه شیخ سعید زمینه را برای جاده فرودگاه بین المللی حلب و العامریه و الراموسه فراهم می کند.

تحولات میدانی پس از آن که اتاق عملیات نظامی در حلب از نبرد آزاد سازی مناطق شرقی خبر داد، رقم خورده است. ارتش سوریه از غیرنظامیان در شرق حلب خواسته که از مواضع گروههای مسلح فاصله بگیرند و به سوی مواضع ارتش سوریه حرکت کنند تا مقدمه انتقال آنها به غرب حلب فراهم شود.

بیش از ۲۵۰ هزار غیرنظامی در شرق حلب وضعیت نامساعدی دارند و به نزدیک شدن ارتش سوریه امیدوارند. اما تروریستهای جبهه النصره و نور الدین زنگی و احرار الشام مانع خروج آنها می شوند.

آن گونه که برخی رسانه ها اعلام کرده اند، هشتاد درصد از ساکنان شرق حلب مایل به خروج از این منطقه و رفتن به غرب حلب و مناطق تحت کنترل ارتش سوریه هستند اما تروریستها از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

در این میان گروههای مسلح به دنبال دستاویزهای جدید هستند. آنها علاوه بر آنکه قصد دارند از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کنند، این تبلیغات را به راه انداخته اند که مبادا سرنوشت الوعر حمص و داریا و المعضمیه در حومه دمشق تکرار شود و این مناطق به آسانی تحویل ارتش سوریه داده شود. اوضاع گروههای مسلح مساعد نیست و بحث اتهام زنی و خائن توصیف کردن یکدیگر وجود دارد.

برخی ناظران احتمال می دهند که جنگ حلب زیاد به درازا نیانجامد و شرق حلب سرنوشت الوعر، داریا و المعضمیه را پیدا کند تا ساکنان خسته از محاصره و جنگ به شرق حلب بپیوندند و حلب از حالت شرق و غرب خارج شود و به طور کامل تحت سیطره دولت سوریه قرار گیرد.

دمشق اهمیت زیادی به حلب می دهد. از نظر جایگاه اقتصادی و استراتژیک حلب برای نظام سوریه مهم است

دمشق اهمیت زیادی به حلب می دهد. از نظر جایگاه اقتصادی و استراتژیک حلب برای نظام سوریه مهم است.به همان اندازه که اردو دمشق و همپیمانان آن مصمم هستند؛ اردوی دیگر آشفته احوال است و به دنبال ترفندهای مختلف برای ممانعت از افتادن کامل حلب در دست نظام سوریه است. آمریکا هم با حمله هوایی به دیرالزور نشان داد که نه تنها علاقه ای برای اتاق عملیات مشترک با روسیه ضد تروریستها ندارد بلکه تلاش های مشکوکی در حمایت از تروریستها انجام داده است. در عین حال ترکیه به عنوان همپیمان آمریکا از اینکه واشنگتن از کُردها حمایت می‌کند، خرسند نیست.

به اعتقاد ناظران ممکن است سناریوهای پیچیده ای با توجه به رویکرد کنونی آمریکا به وجود آید و تنش های سیاسی با روسیه با احتمال ضعیف به برخورد نظامی نیز منجر شود. آمریکا هرگز مایل نیست که جبهه را در حلب به رقیب خود روسیه ببازد و اینکه بشار اسد که واشنگتن روی دیدن وی را ندارد بر تمام حلب مسلط شود.

از سویی روسها هم به خوبی می دانند که هم اکنون آمریکایی میان دوره پایان ریاست جمهوری باراک اوباما و آمدن رئیس جمهور جدید هستند و می کوشند که در سوریه مساحت بیشتری در اختیار همپیمان آنها یعنی دولت سوریه قرار گیرد.

اما آمریکا و همپیمانان غربی و منطقه ای آنها هنگامی که ارتش سوریه در موضع ضعف و گروههای مسلح در موضع قوت قرار دارند ساکت می شوند اما هنگامی که شرایط برعکس می شود، متفاوت عمل می کنند.

اما واکنش هایی که احتمالا حامیان گروههای مسلح در مقابل پیشروی های ارتش سوریه انجام دهند عبارتند از؛

-روی آوردن به جنگ تبلیغاتی. هم اینک بیشتر شبکه های غربی و عربی حامی گروههای مسلح به دنبال مظلوم نمایی و اتهامات به روسیه و سوریه درباره بمبارانها هستند. آنها با حربه های جنگ رسانه ای می کوشند که افکار عمومی را ضد روسیه و سوریه سوق دهند تا شاید بتوانند جنگ را متوقف سازند. همه ابزارها از سازمان های حقوق بشری، و گروههای به اصطلاح حامی بشریت و بهداشت جهانی و حتی خود بان کی مون در این راستا به کار گرفته خواهند شد. آنها زمانی که تروریستها دست به یورش می زنند با آب و تاب فراوان پیروزی های آنها را پوشش می دهند اما هنگامی که از گروههای مسلح نا امید می شوند به غیرنظامیان توجه می کنند.

-آنها به دنبال حمایت تمام قد نظامی از گروههای مسلح برخواهند آمد و تلاش می کنند که تروریستها را به سلاح های پیشرفته تر تجهیز کنند که از جمله این سلاح ها می‌تواند موشک دوش پرتاب ضدهوایی هوایی باشد. آنها تلاش خواهند کرد که جنگ حلب را به هر قیمتی نبازند.

-گروههای مسلح مطابق با برنامه ای که حامیان منطقه ای و غربی آنها برایشان ترسیم می کنند عمل خواهند کرد.

قدر مسلم این است که حلب از اهمیت زیادی در داخل و خارج سوریه برخوردار است. این شهر سخت مورد اهتمام بین المللی و منطقه ای است و تحولات آن به تنهایی بر همه تحولات جبهه های جنگ در سوریه برتری دارد. این شهر سخت مورد اهتمام بین المللی و منطقه ای است و تحولات آن به تنهایی بر همه تحولات جبهه های جنگ در سوریه برتری دارد

حلب از موقعیت جغرافیایی ویژه ای برخوردار است آن که عمق استراتژیک است به ویژه که در مجاورت ترکیه قرار دارد و مرز با حلب می تواند به عنوان گذرگاه سلاح و افراد مسلح حائز اهمیت باشد. این روزنه ای سخت برای دولت سوریه است که تاکنون نتوانسته این روزنه را به روی سلاح و تروریستها ببندد.

حلب علاوه بر اهمیت فوق العاده داخلی از نظر بین المللی و طرفهای منطقه ای و فرامنطقه ای نقش مهمی در تحولات ایفا می کند. ارتش سوریه آرام آرام به شرق حلب پیش می رود.

اگر حلب به تسلط کامل نیروهای ارتش سوریه درآید، گروههای مسلح و حامیان آنها ضربه مهلکی خواهند خورد و مناطق تحت کنترل آنها به ادلب در شمال غرب و برخی مناطق دیگر محدود خواهد شد. این پیروزی دولت سوریه را در هر گفتگوی احتمالی آتی در موضع قوی قرار خواهد داد. به هر حال همانطور که حمایت روسیه از سوریه مهم و حیاتی است برای روسها نیز این دستاوردها مهم است زیرا سوریه از اهمیت استراتژیکی برای مسکو برخوردار است.