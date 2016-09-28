امام حسین(ع) فخر بشریت است/ صلح و آزادگی؛ پیام اباعبدالله

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت بنیاد «افکار حسینیه» در لاهور پاکستان، کنفرانس «حسین (ع) متعلق به همه است» با حضور نمایندگانی از ادیان مختلف هندو، سیک و مسیحی و علمایی از فرق مختلف اسلامی برگزار شد.

در آغاز این کنفرانس و پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، نعت‌خوانان و منقبت‌گویان اشعاری در مدح رسول مکرم (ص) و اهل بیت مطهر (ع) خواندند. سپس مظهر مشهدی، رییس بنیاد افکار حسینیه، هدف از برگزاری کنفرانس را تشریح کرد و طی آن گفت: امام عالی مقام امام حسین (ع)، برای عدالت و احیای اسلام محمدی (ص) و نابودی دشمنان اسلام قیام کرد تا مردم در سایه اسلام حقیقی به تعالی برسند.

وی در پایان تأکید کرد: پیام حسین (ع) پیام صلح و آزادی است.

حجت‌الاسلام سید افتخار حسین نقوی، مالک کانال تلویزیونی «سچ» پاکستان هم در سخنانی خود اظهار کرد: اگر ما به قیام حسین (ع) بنگریم، خواهیم دید که امام برای احیای اسلام و پیاده ساختن احکام اسلام و برقرار کردن صلح در جامعه قیام کرد.

وی افزود: امام حسین (ع) علیه ظلم یزیدیان به پا خاست و این نهضت عظیم با ظهور فرزند بزرگوارش صاحب عصر و زمان (عج) تکمیل خواهد شد.

سید افتخار حسین نقوی همچنین بیان کرد: انقلاب اسلامی، تدوام راه حسین (ع) است و یزیدیان زمان، هر روز علیه انقلاب و نایب بر حق صاحب عصر (عج) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توطئه می‌کنند.

مولوی مفتی محمد عمران، از علمای اهل سنت پاکستان هم در سخنرانی خود گفت: اکثریت مسلمانان جهان محب اهل بیت (ع) و عاشق این خاندان مطهر هستند. عده‌ای گمراه به نام دین و اسلام ناآگاهانه با دشمنان اسلام علیه اسلام و مسلمانان هستند. وظیفه ما شناساندن گروه‌های ناآگاه به مردم است.

وی تأکید کرد: تبیین ابعاد قیام امام حسین (ع) وظیفه علماست. اگر مردم به ماهیت قیام امام حسین (ع) پی ببرند؛ هرگز اختلافی به وجود نخواهد آمد و همه گرد این چراغ هدایت و کشتی نجات حلقه خواهند زد.

سخنران بعدی این کنفرانس پندیت بهگت لال کهوکهر، از رهبران هندو در پاکستان بود که گفت: حسین (ع) تنها متعلق به مسلمانان نیست؛ حسین (ع) متعلق به جامعه بشریت است و همه آزاداندیشان و رهبران آزادی‌خواه از حسین (ع) درس گرفته‌اند.

سردار گوپال سینگ، از رهبران سیک و عضو شورای رهبری سیک پاکستان هم گفت: افتخار دارم در مجلس شخصیتی صحبت می‌کنم که جهان بشریت به آن افتخار می‌کند. من مرید حسین (ع) هستم و وقتی از حسین (ع) و قیام کربلا می‌گویم، برخی فکر می‌کنند مسلمانم.

وی ادامه داد: به عنوان پیرو آیین سیک در مجالس حسین (ع) شرکت می‌کنم؛ زیرا از حسین (ع) و از قیام حسین (ع) بسیار آموختم. امام حسین (ع) فخر بشریت است.

وی در پایان با خواند اشعار بسیار زیبایی به زبان پنجابی در مدح امام حسین (ع) حضار را به وجد آورد.

سلمان باقر، نویسنده لاهوری نیز با ارایه مقاله‌ای تحت عنوان «امام حسین (ع) قهرمان جوامع غیراسلامی» گفت: در پاکستان حتی فرقه‌های غیرمسلمان هم امام حسین (ع) را به عنوان قهرمان خود می‌شناسند.

وی در ادامه با اشاره به فرقه‌ای بازمانده از اسکندر مقدونی که در نقاط کوهستانی پاکستان زندگی می‌کنند، ادامه داد: آنها مسلمان نیستند؛ اما این مردم برای فرزندانشان نام «حسین» را انتخاب می‌کنند و این بیانگر عمق ارادت جوامع بشری به امام حسین (ع) است.

در پایان این کنفرانس، اکبر برخورداری، وابسته فرهنگی و رییس خانه فرهنگ ایران در لاهور نیز در سخنرانی خود با اشاره به فلسفه قیام امام حسین (ع) گفت: در آن دوران یزیدیان با روی آوردن به فساد و ستم، جامعه را از انسانیت و ارزش‌های دینی دور ساخته بودند؛ بنابراین امام حسین (ع) برای بازگشت مردم به تعالیم اصیل دینی و ارزش‌های والای بشری قیام کرد.

وی ادامه داد: ماهیت قیام امام حسین (ع) مبارزه با ظلم و تباهی و احیای اسلام ناب محمدی (ص) است و از این روست که قیام وی، جهانی و جاودانه است و در طول تاریخ، رهبران آزادی‌خواه، امام حسین (ع) را الگوی راستین خود می‌دانند.

برخورداری افزود: گاندی، می‌گوید که از حسین الهام گرفته است. یا اقبال می‌گوید؛ «رمز قرآن از حسین آموختیم».

وی ادامه داد: شکی نیست که امروز هم یزیدیان در ترویج فساد و قتل و غارت مسلمانان فعالند و متأسفانه رهبران کشورهای اسلامی و گروه‌های به اصطلاح اسلامی در این جنایات شریک هستند. آنها تحت نام اسلام و زیر پرچم اسلام، مرتکب بدترین جنایات علیه انسانیت شده‌اند.

در پایان این کنفرانس، شعرای برجسته اهل بیت (ع)، اشعاری زیبا درباره واقعه جانگداز کربلا خواندند.