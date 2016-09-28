باند قاچاق پرندگان کمیاب در استان مرکزی منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند اظهار داشت: ماموران پلیس استان از فعالیت تعدادی قاچاقچی پرندگان کمیاب در چند شهرستان مطلع شدند که برنامه ریزی عملیاتی برای شناسایی و دستگیری آنان آغاز شد.

وی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد قاچاقچیان که اهل یکی از استان های جنوبی بودند با همکاری برخی از بومی های منطقه، دام هایی را برای گرفتار کردن زنده پرندگان تعبیه کرده اند و قصد دارند پرندگان کمیاب را از استان مرکزی به یکی از استان های جنوبی انتقال داده و سپس با قاچاق به خارج از کشور به فروش برسانند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: تحقیقات نامحسوس ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان بیش از یک ماه ادامه یافت تا اینکه ماموران انتظامی در منزل یکی از اهالی منطقه که با قاچاقچیان همکاری داشت، یک بهله پرنده شکاری را کشف کردند.

وی ادامه داد: با ادامه تحقیقات پلیس، چهار قاچاقچی پرنده دیگر نیز دستگیر شدند و شش قطعه پرنده کمیاب و مقادیری وسایل و ادوات صید پرندگان از آنان کشف شد.

سپهوند بیان داشت:‌ در بازجویی ها مکان های صیدی که در منطقه توسط قاچاقچیان تعبیه شده بود نیز شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت و ۱۲ قطعه پرنده دیگر نیز در دام های تعبیه شده، به صورت زنده کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: تحقیقات تکمیلی در این پرونده با هماهنگی دستگاه قضایی همچنان ادامه دارد.

کشف ۵۰کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس استان مرکزی

رئیس پلیس مواد مخدر استان از کشف ۵۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و پلیس کردستان خبر داد.

احمدرضا چگنی بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر در چند استان کشور، مطلع شده و بلافاصله برنامه ریزی عملیاتی لازم را برای دستگیری او آغاز کردند.

وی ادامه داد: فرد مورد نظر که با یک دستگاه خودروی کامیون از یکی از استان های غربی کشور در حال جابجایی محموله ای از مواد مخدر بود، شناسایی شد و زمانی که قصد ورود به استان کردستان را داشت، دستگیری وی با هماهنگی دستگاه قضایی و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس مواد مخدر استان مرکزی اظهار داشت: سرانجام با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان، خودرو حامل محموله مواد مخدر در ورودی این استان متوقف و فرد قاچاقچی نیز دستگیر شد.

چگنی یادآور شد: در بازرسی از کامیون مذکور ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف و متهم نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.