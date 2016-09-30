منابع ثروت در حکومت مهدوی از کجا تأمین می شود؟

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: ابوسعید خدری از پیامبر اکرم(ص) نقل نموده که فرمود «شما را به ظهور مهدی(عج) بشارت می دهم; زمین را پر از عدالت می کند همان گونه که از جور و ستم پر شده است. ساکنان آسمانها و ساکنان زمین از او راضی می شوند و اموال و ثروتها را به طور صحیح تقسیم می کند.

کسی پرسید: معنی تقسیم صحیح ثروت چیست؟ فرمود: به طور مساوی در میان مردم!

سپس فرمود: و دلهای پیروان محمّد(ص) را پر از بی نیازی می کند، و عدالتش همه را فرا می گیرد; تا آنجا که دستور می دهد کسی با صدای بلند صدا زند هر کس نیاز مالی دارد برخیزد، هیچکس ـ جز یک نفر بر نمی خیزد... [امام] دستور می دهد مال قابل ملاحظه ای به او بدهند، امّا او بزودی باز می گردد و پشیمان می شود که چرا آزمند و حریص بوده است.»(۱)

از امام محمدباقر (ع) روایت شده: «وقتی قائم اهل بیت قیام کند (امکانات) را به طور مساوی تقسیم می‌نماید و در رعیّت عدالت را برقرار می‌سازد، هرکس از وی اطاعت کند از خدا اطاعت نموده و هرکس نافرمانی او را بکند نافرمانی خدا را نموده است، ...اموال و ثروت‌های دنیا از درون و برون زمین نزد وی جمع‌آوری می‌شود و به مردم می‌گوید بیائید به سوی چیزی‌که به خاطر آن قطع رحم و خویشاوندی نمودید و برای آن خون‌های حرام ریختید و به علّت آن مرتکب محرمات خدا شدید. . . اینک بیایید و از این اموال آنچه می خواهید برای خود بردارید .

به هرکس به اندازه‌ای می‌دهد که قبل از او هیچ کس آن مقدار نداده است و زمین را پر از عدل ‌و داد و نور گرداند، همانگونه که از ظلم و جور و شرّ پر شده است.»(۲)

و باز از امام محمد باقر(ع): «[امام مهدی (عج) ] در سال دو بار به مردم مال ببخشد و در ماه دوبار امور معیشت بدانان دهد. . . تا نیازمندی به زکات باقی نماند و صاحبان زکات، زکاتشان را نزد محتاجان آورند، و ایشان نپذیرند. پس آنان زکات خویش در کیسه‌هایی نهند و در اطراف خانه‌ها بگردند (برای دستیابی به محتاجی)، و مردم بیرون آیند و گویند: ما را نیازی به پول شما نیست. . . پس دست به بخشش گشاید، چنانکه تا آن‌روز کسی آنچنان بخشش اموال نکرده باشد.»(۳)

امام مهدی(عج) مال را به مساوات تقسیم می کند و قلبهای امت محمد را لبریز از بی نیازی خواهد کرد. همان گونه که پیامبر اکرم(ص) نوید آن را داده اند: «زمانی که مهدی قیام کند، خدوند در قلب بندگان بی نیازی افکند.»(۴)

اما آیا امام عصر(عج) اموال شخصی مردم را از صاحبانش می گیرد و در میان آحاد انسانها تقسیم می کند؟! هرگز و قطعا مراد این نیست زیرا اسلام مالکیت فردی را امضاء کرده و برای اموال خصوصی مردم احترام قائل شده و حرمت مال او را مثل حرمت خون او دانسته و همانطور که ریختن خون مسلمان حرام است، بردن و گرفتن مال مسلمان هم با بودن طیب نفس او حرام است و معقول نیست که امام (ع) به مردم اعلان کند هر چه از دارایی دارید بیاورید و باید میان همه تقسیم شود که هزار و یک تالی فاسد دارد و مدت دهها سال کمونیسم در جهان شعار الغاء مالکیت خصوصی و فردی داد و مالکیت را دولتی و عمومی و اشتراکی دانست و دیدیم که چگونه فرو پاشید و نابود شد. پس منظور چیست؟ منظور اموال عمومی است از منابع زیرزمینی و اخماس و زکوات و... که بیت المال مسلمین است و در اختیار امام مهدی (عج) است ولی در آن زمان به قدری بیت المال سرشار از اموال عمومی است و خزانه های دنیا در دست امام زمان است که هر چه بدهد پایان ندارد و اینها را در میان مردم تقسیم می کند و به طور مساوی به اشخاص می دهد.

البته اگر ثروت بیت المال محدود باشد باز عدالت ایجاب می کند که به مناطق محرومتر، زودتر و بیشتر رسیدگی شود ولی با فرض اینکه در آن زمان ثروت دنیا در اختیار امام مهدی است و کم نمی آورد، لذا تقسیم بالسویه در این بخش قابل قبول است.

و در حدیثی آمده: مثل چشمه می جوشد و پایان ندارد.(۵) و (۶)

رسول خدا (ص) درباره منابع ثروت حکومت امام مهدی (عج) فرمود: «زمین گنجینه‌هایش را برای او خارج می‌سازد و وی مال و سرمایۀ بی‌شمار بین مردم پخش می‌کند.»(۷)

عبارت «زمین گنجینه‌هایش را برای او خارج می‌سازد»، به این معناست که «در حکومت جهانی امام عصر (عج) همه نقاط زمین آباد و سرسبز و مالامال از محصول می شود و معادن زیرزمینی استخراج می شود و زمین روئیدنی هایش را می رویاند و آسمان قطرات بارانش را فرو می فرستد و از زمین و آسمان نعمت ریزش می کند و وفور نعمت است و نقطه ای خالی از عمران نخواهد ماند.»(۸)

«آسمانها بارانش را مثل ناودان فرو می فرستد و زمین همه روئیدنی هایش را بیرون می آورد و هیچ نباتی را ذخیره و احتکار نمی کند.»(۹)

«در آن روز زمین گنج های پنهانش را آشکارمی کند و برکاتش را نمایان می سازد.»(۱۰)

«در دولت امام مهدی(عج) آبها فراوان و نهرها امتداد می یابد و زمین خوردنیهایش را دو چندان ظاهر می کند و همه گنجهای پنهان استخراج می شود.»(۱۱)

«در روی کره زمین هیچ نقطه خراب و ویرانی نمی ماند مگر آنکه حضرت آنجا را آباد و معمور می سازد.»(۱۲)

«به قدری آبادانی فراوان می شود که زنی از سرزمین عراق تا شام پیاده اگر طی طریق کند در تمام مسیر روی سبزی ها و نباتات گام برمی دارد و زمین خشک و بایری نخواهد دید. »(۱۳)

«در زمان حکومت امام مهدی(عج) کل کره زمین آباد می شود و کویر زدائی می گردد و سرزمین موات و بایری نخواهد ماند و این واقعا رؤیا و آرزوی هر انسانی است که انشاء الله در آن عصر جامعه عمل خواهد پوشید.»(۱۴) و این وعدۀ الهی که دربارۀ جامعۀ تقواپیشگان مژده داده است آشکار می‌گردد:

«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُری آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ اَلسَّماءِ وَ اَلْأَرْضِ» اگر مردم آبادیها ایمان آورده و تقوا پیشه ساخته بودند، برکات آسمان و زمین را به رویشان می‌گشودیم.. . .» (اعراف۷/۹۶)(۱۵)

منابع:

۱- چشم‏ اندازی به حکومت جهانی امام مهدی، علی محمدی خراسانیص۲۶۹ به نقل از نورالابصار فی مناقب آل بیت النّبی المختار، ص ۱۵۶ و ۱۵۷ حدیث فوق الذکر در منابع اهل سنت آمده است.

۲- دولت مهدی سیرت مهدی ص ۴۵۸ و عصر ظهور علی کورانی ص ۳۶۴ هردو به نقل از بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۱

۳- عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام (پژوهشی در انقلاب جهانی امام مهدی «عج») ج ۱ ص۱۱۶

به نقل از بحار»۵۲/۳۹۰؛ «غیبت نعمانی» /۲۳۷، با اندک اختلاف

۴– همان ، ص ۴۰ به نقل از ملاحم والفتن ص۷۱

۵- دولت مهدی سیرت مهدی ص ۴۵۹

۶- جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت، ناصر جهانیان به نقل از بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۸۰

۷- عصر ظهور ص ۳۶۳ به نقل از بحار ج ۵۱ ص ۶۸

۸- دولت مهدی سیرت مهدی ، مصطفی دلشاد تهرانی ص۴۶۳

۹- همان ، ص ۴۶۴ به نقل از بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۷۸

۱۰- همان به نقل از بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۸۵

۱۱- همان به نقل از منتخب الاثر، ص ۴۷۲

۱۲- همان به نقل از منتخب الاثر، ص ۴۸۲

۱۳- همان به نقل از بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۶

۱۴- همان ص ۴۶۴

۱۵- عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام (پژوهشی در انقلاب جهانی امام مهدی «عج») ج ۱ ص۱۲۲