«بی نامی» به تیتراژ رسید/ سرگشتگی یک مرد بین گذشته و امروز

علیرضا صمدی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تولید فیلم سینمایی «بی نامی» بیان کرد: صداگذاری این فیلم به پایان رسیده و مراحل پایانی میکس آن در حال انجام است، البته ساخت تیتراژ «بی نامی» هم توسط حسین جمشیدی گوهری که پیش از این تیتراژ «ایستاده در غبار» را انجام داده بود در حال انجام است همچنین مراحل تصحیح رنگ آن نیز قرار است در استودیو روشنا توسط امیر سحرخیز انجام شود، با این اوصاف فکر می کنم این فیلم تا اواخر مهر ماه آماده نمایش باشد.

وی با اشاره به داستان «بی نامی» گفت: این فیلم روایتگر قصه شخصی است که بین گذشته و حال در مانده و انتخاب هایش در گذشته او را به این مرز کشانده است. برای مثال هنگامی که به گذشته اش فکر می کند همواره این موضوع که آیا انتخاب همسرش درست بوده است و یا اینکه باید نامزد سابقش را برای زندگی بر می گزید، او را درگیر می کند. در قسمتی از فیلم یکی از کارمندان کافه‌ای که او مدیرش است و از نامزد سابق او خبر دارد، گم می شود و همین موضوع منشا سرک کشیدن او به گذشته اش می شود، به همین دلیل تلاش می کند تا خودش را پیدا کند.

صمدی عنوان کرد: در ساخت «بی نامی» نگاهی به آثار سال های گذشته ایران داشته ایم، برای مثال توجه ما به آثار دوره اول عباس کیارستمی، کیانوش عیاری و ناصر تقوایی بوده است و از تجارب آنها استفاده کرده ایم.

وی بیان کرد: با وجود اینکه «بی نامی» اولین تجربه بلند سینمایی من است تمام تلاشم را کردم تا یک فیلم خوب از آب دربیاید برای مثال فیلمنامه آن ۲ سال زمان برد، بارها آن را مورد بازنویسی قرار دادیم، بارها دست به تدوین مجدد «بی نامی» زدیم و از نظرات مختلف صاحب نظران کمک گرفتیم.

صمدی در پایان با اشاره به نام این فیلم خاطرنشان کرد: «بی نامی» نام یک فیلم دیگر را در ذهن تداعی می کند به همین دلیل سعی داریم نام آن را تغییر دهیم و با یک نام دیگر آن را به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر ببریم.

باران کوثری، حسن معجونی، پوریا رحیمی سام، هوشنگ قوانلو، شهروز دل افکار، مهتاب ثروتی، علی باقری، رضا افشار، محمود نظرعلیان و… بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.