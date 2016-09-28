به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، در شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان که با حضور وزرای تجارت دو کشور در سالن مروارید نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، منجر به امضای تفاهم نامه همکاری برای سرعت بخشیدن به روند بیمه های مشترک بین دو کشور شد.

عبدالناصر همتی دراین اجلاس با اشاره به ظرفیت های بالا شرکت های بیمه در کشور گفت: با امضای این تفاهمنامه همکاری بیمه ای می توانیم نیازهای بیمه ای کشور عمان را برطرف کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در حال حاضر ۳۰ شرکت بیمه در کشور فعال هستند که مطمئنا با توجه به دغدغه های این کشور می توانند بیمه نامه و طرح های اختصاصی را به آنها ارائه دهند.

همچنین مسعود بن علی السنیدی وزیر صنعت کشور پادشاهی عمان با ابراز خرسندی از امضای این تفاهمنامه از رئیس کل بیمه مرکزی، برای ارائه پوشش بیمه ماشین های شخصی گردشگران و کامیون های یخچال دار به بندر عباس تقاضای همکاری کرد.

وی با اعلام این مطلب، همچنین خواستار سرعت بخشیدن به روند بیمه های مشترک بین دو کشور شد و این را در توسعه روابط مهم ارزیابی کرد.

بنا بر این گزارش، در این تفاهمنامه بر همکاری در زمینه های تسهیل واگذاری اتکایی هر دو کشور و سرمایه‌گذاری دو جانبه به منظور توسعه کسب و کار بیمه اتکایی متقابل، تسهیل سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بیمه‌گران دو کشور، انتقال تخصص در زمینه های علم اکچوئری، رشد و توسعه بیمه زندگی، ارزیابی خسارت و اجرای فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به طرف مقابل تفاهمنامه تاکید شد.

همچنین تسهیل صدور بیمه نامه های دریایی، آماده سازی پوشش بیمه ای برای محموله در حمل و نقل بویژه درباره محموله های نفتی در راستای حفاظت از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و برگزاری دوره های آموزشی مشترک از دیگر مفاد این تفاهمنامه بود.

این تفاهمنامه برای مدت ۵ سال میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد نظارتی بورس در سلطنت عمان امضا شد.

امروز هفتم مهرماه نیز به درخواست رئیس نهاد ناظر کشور عمان برای اجرای هر چه سریعتر مفاد این تفاهم نامه، جلسه ای در دفتر رئیس کل بیمه مرکزی با حضور معاون اتکایی بیمه مرکزی و رئیس هیات مدیره بیمه ایران برگزار شد.