طوفان مشهد را در نوردید/ شدت طوفان تشدید می شود

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ظهر پنجشنبه سرعت وزش باد در مشهد ۴۰ کیلومتر در ساعت ثبت شد، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود سرعت وزش باد امروز در مشهد به ۵۵ کیلومتر در ساعت برسد.

وی ادامه داد: هم اکنون بیشترین سرعت وزش باد در شهرستان سرخس با ۸۶ کیلومتر در ساعت به ثبت رسیده است.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در خصوص منشا این طوفان عنوان کرد: افزایش شدت وزش باد و انتقال گرد و غبار از ناحیه شمال و شمال شرق از صحرای قره قوم در ترکمنستان موجب بروز این پدیده بوده است.

قائنی پور افزود: شدت وزش باد و گرد و غبار در مشهد به مرور زمان تا پایان امروز کاسته می شود.

وی بیان کرد: این وضعیت در نوار شرقی و نیمه جنوبی تا روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده ادامه دارد و پیش‎بینی می‌شود سرعت وزش باد در روز یکشنبه به بالاترین حد خود و تا ۹۰ کیلومتر در ساعت برسد.