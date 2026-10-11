به گزارش خبرنگار مهر، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، با اشاره به وضعیت تأمین انرژی گفت: شبکه گاز در حالی مدیریت می‌شود که میزان گاز تحویلی به شبکه با کاهش ۱۳ تا ۱۴ درصدی مواجه بوده است. با این وجود، گاز نیروگاه‌ها به‌صورت یکسان تأمین شد و صنایع کوچک نیز با افزایش یک میلیارد مترمکعبی تحویل گاز روبرو شدند. بر اثر شرایط پیش‌آمده، ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دست رفت که ۱۰۰ میلیون آن جبران شده و ۱۳۰ میلیون مترمکعب به ناترازی گذشته افزوده شده است؛ با این حال تمام اقدامات لازم برای اورهال شبکه انجام شده است.

وی در خصوص اقدامات این شرکت اظهار داشت: شرکت ملی گاز وظیفه دارد شبکه تأمین گاز را مطمئن نگه دارد و تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ۱۰۰ میلیون مترمکعب به کار گرفته است. علاوه بر این، با توجه به اینکه ۱۱ استان به صورت پراکنده و سه استان به‌طور کامل دچار تنش گازی می‌شدند، شیوه عملیاتی ۸ استان را تغییر دادیم تا گاز پایدار به این مناطق برسد. با تغییر آرایش‌های عملیاتی، سعی کردیم مشکلی بروز نکند. در سنوات گذشته ما ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی داشتیم، اما اکنون گاز بیشتری به نیروگاه‌ها اختصاص داده‌ایم و مخازن سوخت نیروگاهی نیز تحویل داده شده‌اند. در حال حاضر سه استان شمالی ما شامل خراسان شمالی، مازندران و گلستان دچار مشکلاتی بودند که شرکت ملی گاز برای تأمین گاز پایدار همه روش‌ها را بررسی کرده و حتی سوخت جایگزین نیز توسط استانداری‌ها پیش‌بینی شده است. شبکه گاز مانند موجودی زنده است که اگر در یک قسمت از بدن، افت فشار یا اتلاف گاز وجود داشته باشد، بقیه بخش‌ها نیز دچار مشکل خواهند شد.

توکلی افزود: برای تمامی سناریوها، از بدترین حالت تا واقع‌بینانه‌ترین شرایط برنامه داریم. اگرچه برخی اقدامات مربوط به شرکت ملی گاز است، اما احتمال قطعی در مناطق شمالی وجود دارد؛ لذا هدف ما این است که مصرف توسط مشترکان کاهش یابد تا در بخش‌های دیگر دچار مشکل نشویم. از ۱۷۰ کشور دنیا، تنها ۶ کشور افزایش شدت مصرف گاز داشتند که ایران رتبه اول را دارد. اکنون در حال راه‌اندازی پویش «دمای ۲۰ درجه» هستیم و دمای رفاه انرژی باید روی ۲۰ تنظیم شود. در ۱۰۰ درصد گاز مصرفی خانگی، ۷۰ درصد مربوط به بخش گرمایشی است؛ بنابراین با درزگیری، استفاده از پنجره‌های دوجداره و تنظیم شوفاژخانه و پکیج روی ۵۵ تا ۶۰ درجه، میزان مصرف گاز بدون کاهش رفاه، کاهش می‌یابد. اگر در اوج مصرف، هر خانه شعله بخاری‌ها را کمی پایین بکشد و تنها یک درجه دمای محیط را کاهش دهد، به اندازه ۲۵ میلیون مترمکعب به شبکه گاز کمک خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به برخورد با سرقت شبکه گفت: سرقت گاز قطعاً ناترازی را افزایش می‌دهد. بیشترین موارد سرقت در بافت‌های غیرشهری متصل به شبکه، مانند اطراف شهرهای بزرگ همچون دماوند، فیروزکوه و ملارد در استان البرز رخ می‌دهد که امسال توانستیم تعداد زیادی از این موارد را قلع و قمع کنیم؛ این سارقان حداقل ۳ درصد از کل گاز کشور را سرقت می‌کردند. در این موارد، از طریق داده‌سنجی، میزان مصرف دقیقاً مشخص است و پیش‌بینی ما این است که برخی از این افراد سابقه اجرایی در شرکت‌های پیمانکاری دارند. به عنوان نمونه، در اشتهارد ۳۶۵ مورد رمز ارز کشف شد که از شبکه گاز استفاده می‌کردند و با دو مولد برق اضطراری، گاز را برای تولید رمز ارز به کار می‌گرفتند. مردم در صورت مشاهده این موارد با ۱۹۴ تماس بگیرند؛ ما با برخورد قانونی و قضایی این مراکز را جمع‌آوری می‌کنیم چرا که ایجاد زیرساخت مجدد دشوار است.

وی در خصوص بهینه‌سازی لوازم گازسوز افزود: ۱۷۱ هزار بخاری با راندمان بالا جایگزین شده‌اند که نسبت به بخاری‌های موجود در کشور، گرمای بیشتری تولید کرده و بدون افزایش مصرف، در طول سال ۴۶۶ مترمکعب گاز کمتر مصرف می‌کنند که در مدارس و مساجد استفاده می‌شوند. هم‌اکنون حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بخاری با راندمان پایین وجود دارد. از مهرماه تولید شرکت‌های بخاری‌ساز بهبود یافته و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، ظرفیت تأمین ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری فراهم شده که می‌توانیم ماهانه ۱۵۰ هزار دستگاه تأمین کنیم. همچنین در بخش انرژی، با روش‌های مختلف در ۵ بخش صرفه‌جویی انجام می‌شود و شرکت‌هایی که صرفه‌جویی کنند، گواهی صرفه‌جویی دریافت می‌کنند. هر مترمکعب گاز ۸۵ هزار تومان فروش رفته که از بخش «خام‌سوز» گرفته شده و به بخش «مولد» می‌رود؛ مشترکان با کاهش مصرف از این طریق، قبوض کمتری خواهند داشت. تاکنون ۱۳۱ هزار و ۴۵۰ موتورخانه اصلاح شده که بخشی از آن‌ها در مدارس است و بین ۱۳ تا ۲۵ درصد کاهش مصرف داشته‌اند.