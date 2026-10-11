شناسایی بیش از ۴ هزار مورد مثبت غربالگری سلامت روان در شرق هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا برومند، در تشریح ارزیابی عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۵، از گسترش طرحهای پایش سلامت روان در سطح شهرستانهای شرق استان خبر داد.
وی تأکید کرد : هدف اصلی از این عملیات گسترده، شناسایی زودهنگام اختلالات روانی، مداخله به موقع و پیشگیری از تشدید آنها در جامعه است.
برومند با بیان اینکه که طی این دوره، مجموعاً ۱۴۰هزار و ۳۳۰ مورد غربالگری سلامت روان با استفاده از تیمهای پایش سلامت روان انجام شده است که بر اساس دادههای این معاونت، شهرستان میناب با ثبت ۶۳هزار و ۵۸۹ مورد ، بیشترین میزان فعالیت پایش را به خود اختصاص داده است. در شهرستان های رودان ۴۳هزار و ۱۰۷ مورد ، سیریک ۱۱هزار و ۷۴۸ مورد ، جاسک ۱۱هزار و ۶۷۳ مورد و بشاگرد ۱۰هزار و ۲۱۳ مورد تحت پوشش غربالگری سلامت روان قرار گرفته اند که نشاندهنده پوشش گسترده این طرح در تمامی مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شرق هرمزگان است.
معاون بهداشتی در ادامه گزارش عملکرد به اعلام نتایج این غربالگریها در شرق هرمزگان پرداخت و بیان کرد: از میان جمعیت غربالگری شده در حوزه شرق استان، ۴هزار۸۶۵ مورد غربالگری سلامت روان مثبت گزارش شده است.
برومند با تأکید بر اینکه غربالگری و تشخیص، تنها قدم نخست است، تصریح کرد: هدف نهایی ما، اطمینان از پیگیری دقیق روند درمان است.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شرق گفت: به همین منظور، تمامی موارد شناسایی شده در سطح شهرستانها، به کارشناسان سلامت روان و پزشکان متخصص ارجاع شدهاند. همچنین در شهرستان میناب، پروتکلهای درمانی از طریق «مرکز سلامت روان سراج» با دقت و تخصص بالا پیگیری میشوند تا سلامت روان جامعه در منطقه تضمین گردد.
میناب- معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان از انجام بیش از ۱۴۰ هزار مورد غربالگری سلامت روان شرق هرمزگان و شناسایی ۴ هزار مورد مثبت خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا برومند، در تشریح ارزیابی عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۵، از گسترش طرحهای پایش سلامت روان در سطح شهرستانهای شرق استان خبر داد.
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