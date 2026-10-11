به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح یکشنبه اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، شرایط جوی استان در ساعات صبح آرام خواهد بود و از ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات هرمزگان با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق مواجه خواهیم بود.

وی افزود: در ساعات صبح، در برخی سواحل و جزایر استان مه رقیق صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، علاوه بر رگبار پراکنده و رعدوبرق، احتمال وقوع تگرگ و تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارندگی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به رعایت نکات ایمنی در مناطق مرتفع و مسیر رودخانه‌ها، از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وی درباره وضعیت دریایی استان نیز گفت: دریا در ساعات صبح نسبتاً آرام خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر با وزش بادهای جنوب‌غربی کمی مواج می‌شود؛ ازاین‌رو، توصیه می‌شود تردد شناورهای سبک با احتیاط انجام شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، در این مدت تغییر و نوسان قابل‌توجهی در دمای استان پیش‌بینی نمی‌شود.