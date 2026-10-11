به گزارش خبرنگار مهر، نشست «نهضت روشنگری» به مناسبت سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، صبح یکشنبه با حضور فرماندهان پایگاه‌ها و بسیجیان گردان‌های سپاه ناحیه امام سجاد(ع) کرمانشاه در سالن کانون فرهنگی ورزشی جوانان این شهر برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌ حامد احمدی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، در این نشست با اشاره به ابعاد عملیات طوفان‌الاقصی اظهار کرد: این عملیات که به دست رزمندگان و جوانان غزه انجام شد، در مسیر مقابله با برنامه‌های رژیم صهیونیستی قرار داشت و بخشی از طرح‌های این رژیم در منطقه را با مانع روبه‌رو کرد.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های دشمن صهیونیستی علیه منطقه، در صورت انجام نشدن این عملیات، احتمال وقوع حوادثی هولناک‌تر وجود داشت.

حجت‌الاسلام احمدی در ادامه به اهداف رژیم صهیونیستی برای یکپارچه‌سازی سرزمین‌های اشغالی و حذف کامل غزه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: عملیات طوفان‌الاقصی با اقدام پیش‌دستانه رزمندگان مقاومت، این طرح را با چالش جدی مواجه ساخت.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه همچنین بر اهمیت تبیین ابعاد این عملیات در نشست‌های روشنگری تأکید کرد. این نشست با محوریت بررسی عملیات طوفان‌الاقصی و پیامدهای آن برگزار شد.