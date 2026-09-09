محمدزاده: اهدای خون باید به رفتار اجتماعی پایدار تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل جدید انتقال خون استان، اظهار کرد: سازمان انتقال خون از جمله دستگاه‌هایی است که در شرایط عادی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما به محض وقوع یک حادثه، به سرعت در صدر توجهات قرار گرفته و به نوعی به نبض مدیریت در شرایط خاص تبدیل می‌شود.

وی افزود: همین مسئله یکی از مظلومیت‌های این سازمان است و طبیعتاً در چنین شرایطی، اهتمام مدیریت و زحمتی که بر مجموعه تحمیل می‌شود، مضاعف خواهد بود.

وی با اشاره به تلاش‌های مدیرکل پیشین انتقال خون آذربایجان‌شرقی، گفت: در یکی دو سال گذشته، دکتر رسولی تلاش زیادی داشتند تا با توجه به جایگاه راهبردی سازمان انتقال خون، این مجموعه را در جایگاه واقعی خود قرار دهند، اما واقعیت این است که در شرایط عادی، اهمیت و نقش این سازمان کمتر دیده می‌شود.

محمدزاده با بیان اینکه انجام مأموریت‌های سازمان انتقال خون نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات به‌هم‌پیوسته است، نخستین سرمایه این سازمان را اهداکنندگان خون دانست و گفت: مهم‌ترین داشته و سرمایه سازمان انتقال خون، سرمایه اجتماعی آن یعنی اهداکنندگان خون هستند.

وی ادامه داد: اگر پیشرفته‌ترین تجهیزات، ساختمان‌ها و سازه‌ها را در اختیار داشته باشیم اما سرمایه اجتماعی و همراهی مردم وجود نداشته باشد، مأموریت سازمان انتقال خون با اختلال مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال مردم از اهدای خون در مناسبت‌ها و زمان‌های خاص، بیان کرد: خوشبختانه این سرمایه اجتماعی را در اختیار داریم و در مناسبت‌های مختلف شاهد استقبال گسترده مردم از اهدای خون هستیم، اما به نظر می‌رسد نیازمند بازطراحی این موضوع در حوزه فرهنگ‌سازی هستیم.

معاون سیاسی و اجتماعی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: رفتار اهدای خون در جامعه ما تا حدود زیادی مناسبتی است و باید با مداخلات تبیینی و اقدامات فرهنگی، این رفتار را از یک رفتار مناسبتی به یک رفتار اجتماعی پایدار تبدیل کنیم.

وی با اشاره به افزایش مراجعه مردم در برخی مناسبت‌ها، اظهار کرد: زمانی که نیاز اعلام می‌شود، با هجوم مردم برای اهدای خون مواجه می‌شویم و این موضوع علاوه بر ایجاد فشار کاری بر کارکنان، می‌تواند فرآیندهای مربوط به دریافت، آزمایش و فرآوری خون را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: لازم است با همکاری مجموعه‌های فرهنگی و دستگاه‌های مسئول، الگویی برای نهادینه کردن اهدای مستمر خون در جامعه طراحی و اجرا شود.

وی نیازهای زیرساختی را از دیگر مسائل مهم سازمان انتقال خون عنوان کرد و گفت: تشخیص نیازهای فیزیکی، سازه‌ای و تجهیزات تخصصی و آزمایشگاهی بر عهده کارشناسان سازمان است، اما از منظر مسئولیت اجتماعی، باید دسترسی عادلانه جغرافیایی مردم استان به خدمات انتقال خون مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه تبریز به عنوان مرکز ارائه خدمات به جمعیت گسترده‌ای از شمال‌غرب کشور، افزود: تبریز را نباید صرفاً به عنوان شهری با جمعیت مشخص دید؛ این شهر مرکز ارائه بسیاری از خدمات تخصصی برای مردم شمال‌غرب کشور است.

وی ادامه داد: همان‌طور که در مراکز درمانی تبریز شاهد مراجعه بیماران از آذربایجان‌غربی و سایر استان‌ها هستیم، سازمان انتقال خون نیز باید متناسب با نقش منطقه‌ای تبریز و استان، مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت پراکندگی پایگاه‌های خون‌گیری در استان، گفت: در بخش قابل توجهی از مناطق استان، دسترسی به پایگاه خون‌گیری و خدمات مرتبط وجود ندارد و باید در این زمینه بررسی و برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

محمدزاده خاطرنشان کرد: ایجاد اداره یا پایگاه جدید طبیعتاً هزینه‌هایی به همراه دارد و باید موضوع از منظر هزینه بررسی شود، اما در نهایت نمی‌توان از ضرورت دسترسی عادلانه مردم مناطق مختلف استان به خدمات انتقال خون چشم‌پوشی کرد.

وی با اشاره به فرسودگی بخشی از ساختمان‌ها و سازه‌های انتقال خون در تبریز، اظهار کرد: مأموریت سازمان انتقال خون صرفاً به شرایط عادی محدود نمی‌شود و در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها، استمرار خدمت‌رسانی این مجموعه اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

وی افزود: در زمان وقوع حوادث طبیعی، پایداری سازه‌های مرتبط با سلامت اهمیت ویژه‌ای دارد و باید اطمینان حاصل شود که زیرساخت‌های سازمان در برابر حوادث احتمالی از پایداری لازم برخوردار هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی آذربایجان‌شرقی بر ضرورت بازاندیشی در استفاده از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: باید ضمن بررسی وضعیت سازه‌های موجود، از ظرفیت دستگاه‌ها و فضاهای مازاد نیز در صورت امکان استفاده شود تا بتوانیم زیرساخت‌های مورد نیاز سازمان انتقال خون را تقویت کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز سازمان انتقال خون، بیان کرد: نیازهای این سازمان ایجاب می‌کند که هم مجموعه سازمان و هم مدیریت استان، اهتمام و هماهنگی همزمانی داشته باشند.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی سرمایه اصلی و قلب مأموریت هر دستگاهی است، گفت: نظام پرداخت و جبران خدمات در برخی دستگاه‌ها با مشکلاتی مواجه است و وضعیت برخی مجموعه‌ها از جمله سازمان انتقال خون نیز نیازمند توجه جدی است.

محمدزاده تأکید کرد: برای رفع این نیازها نباید صرفاً به ظرفیت استان یا منابع ملی تکیه کرد، بلکه باید همزمان از منابع و ظرفیت‌های استانی و ملی برای حل مشکلات استفاده شود.

وی افزود: این موضوع از نیازهای سازه‌ای و فضاهای فیزیکی گرفته تا تجهیزات آزمایشگاهی و امکانات حمل‌ونقل را شامل می‌شود؛ چراکه برای خون‌گیری در مناطق مختلف استان، تجهیزات تخصصی و امکانات مناسب برای انتقال و فرآوری خون مورد نیاز است.

وی با اشاره به پروژه مرکز انتقال خون در شرق تبریز و منطقه مارالان، خواستار تکمیل و نهایی شدن این پروژه شد و گفت: امیدواریم این پروژه که زحمات و پیگیری‌های زیادی برای آن انجام شده است، هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

محمدزاده ادامه داد: تکمیل این مرکز می‌تواند بخشی از نگرانی‌های موجود درباره استمرار خدمات انتقال خون در زمان وقوع حوادث طبیعی را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع حوادث طبیعی، باید از هم‌اکنون برای پایداری خدمات در شرایط بحرانی آماده باشیم و وجود یک سازه جدید و مناسب می‌تواند اطمینان بیشتری برای استمرار ارائه خدمات در چنین شرایطی ایجاد کند.

سوی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای همکاری با مدیرکل جدید انتقال خون آذربایجان‌شرقی، گفت: همان‌طور که در دوره مدیریت دکتر رسولی در کنار مجموعه انتقال خون بودیم، در دوره جدید نیز آمادگی داریم در کنار همکاران این مجموعه باشیم تا بتوانیم مأموریت‌های سازمان انتقال خون را بهتر از گذشته پیش ببریم.