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۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۳:۵۹

۲مامور آتش‌نشانی در جریان آتش‌سوزی پاساژ قائم خرم‌آباد مصدوم شدند

۲مامور آتش‌نشانی در جریان آتش‌سوزی پاساژ قائم خرم‌آباد مصدوم شدند

خرم آباد- دو نفر از ماموران آتش نشانی که در حال مهار حریق در پاساژ قائم خرم آباد بودند دچار دودزدگی و مصدومیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال آتش سوزی در محل پاساژ قائم شهر خرم آباد دو مامور آتش نشانی دچار دودزدگی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

مطابق مشاهدات خبرنگار مهر از محل حادثه یکی از افرادی که دچار مصدومیت و خفگی شده معاون عملیات آتش نشانی خرم آباد است.

بنابراین گزارش، این آتش سوزی از یک ساعت و نیم پیش از طبقه همکف پاساژ قائم شهر خرم آباد شروع شده و به طبقات بالا سرایت کرده است.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان علت این اتش سوزی اتصالات شبکه برق احتمال داده شده و پیچ در پیچ بودن ساختمان، تنوع از اجناس مانند پارچه، کفش، لوازم کامپیوتری و همچنین ازدحام جمعیت کار را برای ماموران آتش نشانی سخت کرده است.

رضا آریایی یادآور شد: الان آتش سوزی مهار شده و دود ناشی از سوختن مواد و کالاها همچنان در حال مشاهده است.

کد مطلب 3782811

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