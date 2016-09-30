جرایم خشن ۴ درصد کاهش یافت/ افزایش ۴۰درصدی کشف قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه با تبریک هفته نیروی انتظامی به حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرمودند دو نعمت امنیت و سلامت مجهول هستند، اشاره کرد و گفت: به راستی، اگر انسان، این دو نعمت را از دست بدهد متوجه بزرگترین نعمت های خداوند خواهد شد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه تأمین امنیت بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز خشکی و آبی کشور از جمله افتخارات پلیس است، تصریح کرد: امروز به برکت خون شهدا، هدایت های داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، هوشیاری مردم؛ هماهنگی، همت و تلاش دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضائی، امنیت مثال زدنی را در کشور شاهد هستیم.

سردار اشتری افزود: نیروی انتظامی نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت کشور بر عهده دارد که نشانه آن تقدیم شهدای این عرصه است.

این مقام عالی انتظامی کشور تصریح کرد: امروز با اقتدار و تلاش نیروهای نظامی و انتظامی؛ دشمن، نیروهای تکفیری و سلفی جرأت نزدیک شدن به مرزهای ما را ندارند و در صورت اشتباه از سوی آنان با پاسخ قاطع و به موقع روبه رو خواهند شد؛ شهادت ماموران ما برای حفظ و تامین امنیت و اقتدار کشور، خود گواه بر پای کار بودن نیروی انتظامی و از جان گذشتگی نیروهای آن است.

رئیس پلیس کشور با اشاره به ارائه خدمات غیرانتظامی پلیس گفت: بیش از ۱۳ میلیون گواهینامه، کارت پایان خدمت و گذرنامه در ۶ ماهه نخست امسال صادر شده است.

سردار اشتری به ۴۰۰ هزار تماس مردمی با سامانه ۱۹۷ طی این مدت، اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد تماس ها رسیدگی و قالب تماس ها در زمینه تقدیر و تشکر مردم بوده است؛ همچنین همکاران ما در مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ پاسخگوی ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تماس شهروندان بوده است.

این مقام عالی انتظامی کشور با اشاره به کاهش ۳ درصدی تصافات و تلفات جاده ای در ۶ ماهه نخست امسال، بیان داشت: هرچند کشته شدن یک نفر در سوانح رانندگی زیاد است اما امیدواریم شاهد کاهش بیش از پیش تصادفات و کشته های سوانح رانندگی باشیم.

فرمانده ناجا با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با قاچاق کالا، بیان داشت: در شش ماهه نخست امسال، کشفیات کالای قاچاق ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه امروز بالاترین سرمایه نیروی انتظامی اعتماد مردم است، گفت: بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری، "پلیس یار مهربان مردم" است.

سردار اشتری با بیان اینکه ناجا با تمام توان آماده برقراری نظم و امنیت برای مردم است، ادامه داد: با اقتدار در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت خواهیم ایستاد.

سردار اشتری با اشاره به بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأکید بر مقابله با قاچاق کالا، گفت: مقابله با ورود و عرضه کالای قاچاق مصداق عملی اقدام و عمل در خصوص اقتصاد مقاومتی است.

سردار اشتری درباره اقدامات ناجا در امر مبارزه با تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی و سنتی، اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال، دستگیری معتادان متجاهر ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه ناجا وظیفه جمع آوری و دستگیری معتادان متجاهر را بر عهده دارد، گفت: نیروی انتظامی آمادگی دارد در صورت تأمین جا و مکان، ظرف یک هفته تمامی این افراد را از سطح شهرها جمع آوری کند.

سردار اشتری به کاهش ۴درصدی جرایم خشن اشاره کرد و گفت: در برخورد با سارقان و جرایم خشن در پلیس آگاهی پرونده ها سریعا و بدون نوبت رسیدگی می شود.

فرمانده ناجا به اقدامات پلیس فتا در برخورد با جرایم فضای مجازی و ورود به حریم خصوصی افراد اشاره کرد و گفت: پلیس فتا آمادگی دریافت شکایت مردم در خصوص ورود به حریم خصوصی را دارد.

این مقام عالی انتظامی کشور به وظایف شورای عالی مجازی در خصوص فضای سایبری اشاره کرد و گفت: این شورا باید همه دستگاه های مسئول در این زمینه را پای کار بیاورد.

سردار اشتری با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، گفت: در این مقوله بیش از ۳۰۰ مصوبه داریم و بیش از ۲۶ دستگاه در این رابطه وظایفی را برعهده دارند اما از بین این دستگاه ها، تنها نیروی انتظامی بیش از توان خود، وظایفش را انجام داده است.