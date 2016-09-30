بازگرداندن کمک ۲۰ میلیونی جشنواره فیلم مقاومت به دبیرخانه

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام نامزدهای چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت اسامی تعدادی از فیلم ها از جمله «هیهات»، «اروند»، «سیانور» در بین نامزدها خالی بود که این مساله اعتراض هایی را به دنبال داشت ولی ناصر درخشان مدیر دبیرخانه دائمی و انتخاب و ارزشیابی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد داوری ها عادلانه بوده و بر اساس محورهای اعلام شده در فراخوان انجام شده است.

وی همچنین رقابت آثار را به دلیل کیفیت فیلم ها نزدیک به هم دانست.

شامگاه ۹ مهر ماه و در اختتامیه چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت محمد خزاعی دبیر جشنواره اعلام کرد: ما در نظر داریم از پنج فیلم هیهات، اروند، عین شین قاف، پری دریایی و سیانور حمایت کنیم که این حمایت در قالب ۲۰ میلیون تومان از سوی انجمن سینمای انقلاب و مقاومت به این پنج فیلم اهدا می‌شود.

در فاصله کمتر از یک ساعت از این اعلام تهیه کنندگان سه فیلم اروند ، سیانور و هیهات در بیانیه ای اینگونه اظهارنظر کردند:

«هوالمصور

ما تهیه کنندگان فیلم های اروند، سیانور و هیهات

ضمن سپاس از دبیر محترم جشنواره مقاومت، کمک اهدایی ایشان به اکران این فیلم ها را برای برگزاری جشنواره ای در خور شان نام مقاومت در سال آینده به دبیرخانه دائمی جشنواره تقدیم می نماییم.

مهدی داوری، محمدرضا شفیعی، سید محمود رضوی»