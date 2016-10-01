علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین رایزنی‌ها برای تعیین تکلیف استیضاح وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: رایزنی‌ها ادامه دارد اما به نظر می‌رسد، استیضاح آقای فانی فردا اعلام وصول شود.

وی ادامه داد: امروز بعد از ظهر جلسه نهایی بین استیضاح کنندگان و وزیر آموزش و پرورش برگزار می‌شود که در تصمیم گیری نهایی نمایندگانی که خواستار استیضاح هستند تاثیرگذار است.

به گزارش مهر، حدود دو ماه قبل استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس کلید خورد. جلسات متعددی بین استیضاح کنندگان و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد تا بالاخره هفته گذشته نامه کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر اصرار استیضاح کنندگان به هیات رئیسه ابلاغ شد، اما با رایزنی‌های رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات استیضاح کنندگان در نامه ای از هیات رئیسه مجلس خواستند اعلام وصول استیضاح را تا یکشنبه هفته جاری به تاخیر اندازد تا در صورت تمکین وزیر به خواسته های نمایندگان، استیضاح کنندگان بتوانند امضای خود را پس بگیرند، چراکه پس از اعلام وصول استیضاح طبق آیین نامه داخلی مجلس امکان پس گرفتن امضاها وجود ندارد.

