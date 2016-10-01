کرمانشاه آماده میزبانی اززائران اربعین می شود/احداث ۶موکب در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین ضیغمیان پیش از ظهر امروز شنبه در نشستی خبری به پروژه های در دست اقدام توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساخت دو پروژه نیم ضریح خیمه گاه حضرت زینب (س) و درب حرم عسگریین به سرداب مطهر در مسجد جامع کرمانشاه در حال انجام است.

وی تصریح کرد: هم اکنون ساخت نیم ضریح خیمه گاه حضرت زینب (س) ۳۰ درصد و و درب حرم عسگریین به سرداب مطهر نیز ۵۰ درصد پیشرفت دارد.

ضیغمیان خاطر نشان کرد: در این راستا قراردادی با قلم زنان هنرمند از استان اصفهان منعقد که بودجه آن در کرمانشاه تامین شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و مراسم اربعین حسینی، اظهار داشت: کرمانشاه هموراه به عنوان مسیر تردد زوار عتبات عالیات در کشور مطرح بوده و مردم این استان توفیق خدمت رسانی به زائران ابا عبد الله (ع) طی سال های متمادی را داشته اند.

ضیغمیان بر برگزاری با شکوه مراسم عزاداری امام حسین (ع) تاکید کرد و گفـت: پذیرایی از زائران اربعین بسیار مهم بوده و باید به صورت ویژه انجام شود.

وی با بیان اینکه ستاد عتبات عالیات استان کرمانشاه مسئول جمع آوری نذورات نقدی برای ایام مذکور است، افزود: شماره های ۰۱۱۰۳۶۳۱۸۴۰۰۰ و ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۲۶۱۳۳ بانک ملی برای این منظور تعیین شده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: ستاد عتبات عالیات استان همچنین وظیفه ثبت موکب ها و سازماندهی ایستگاه های صلواتی را بر عهده دارد و چادرهایی را نیز به منظور دریافت کمک های مردمی احداث خواهد کرد.

ضیغمیان به اقلام مورد نیاز اشاره کرد و گفت: پتو، ظروف یکبار مصرف، برنج، آب معدنی، خرما، روغن و ... از جمله این اقلام هستند.

وی همچنین با اشاره به فراهم شدن مقدمات عبود زوار از مرز اربعین، اظهار داشت: در این راستا زیرساخت های لازم در راستای تامین اقلام مورد نیاز برای تردد ۵۰ هزار زائر در حال تهیه است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه از برپایی ۶ موکب در شهرهای کربلا و نجف خبر داد و افزود: در محل ورود و خروج شهر کرمانشاه نیز موکب هایی برای خدمات رسانی به زائران احداث خواهد شد.

ضیغمیان با تاکید بر خدمات رسانی شایسته به زوار اربعین، خاطر نشان کرد: از ۲۰ روز پیش از مراسم اربعین و ۵ روز پس از آن موکب های برپا شده آماده خدمات رسانی به زائرین خواهند بود.