حمله گسترده طالبان به «قندوز»/ شهر در آستانه سقوط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جمهور»، گروه طالبان صبح امروز حملاتی را از چهار محور مختلف علیه قندوز ترتیب داده و این شهر کاملا به حالت نظامی درآمده است.

«محمد یوسف ایوبی» رئیس شورای ولایتی قندوز نیز به رسانه ها گفت که طالبان خود را تا منطقه «سه درک» شهر قندوز رسانده‌ و مسیر اصلی قندوز- علی آباد را نیز مسدود کرده است.

«محمد الله باهج» رئیس اداره هماهنگی پلیس افغانستان در قندوز نیز اعلام کرد که نیروهایش در اطراف شهر با نیروهای طالبان درگیر هستند.

در همین حال، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان گفت که نیروهای این گروه توانسته اند چندین ناحیه را در قندوز تصرف کنند.

حملات صبح امروز که درست یک روز پیش از برگزاری یک کنفرانس مربوط به افغانستان در بروکسل انجام می گیرد، نشانگر وضعیت شکننده امنیتی در افغانستان است. این در شرایطی است که گفته می شود نیروهای دولتی، در بهترین حالت تنها بر دو سوم خاک کشور تسلط و کنترل دارند. از سوی دیگر، این حمله در حالی صورت می گیرد که طالبان، حملات خود را نه تنها در قندوز، بلکه در مناطق مختلف کشور، از جمله ولایت استراتژیک «هلمند» در جنوب افغانستان افزایش داده است.

گفتنی است قندوز سپتامبر سال گذشته به طور کامل به دست طالبان افتاد و این، نخستین باری بود که این گروه توانست پس از ۱۵ سال، یک واحد شهری مهم را تحت کنترل خود درآورد. با این حال، نیروهای امنیتی افغانستان توانستند ظرف مدت تنها چند روز، شهر را از طالبان پس بگیرند.