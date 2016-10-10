به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، کاخ ریاست جمهوری افغانستان بدون اشاره به شخصی خاص این جمله را در صفحه رسمی فیسبوک خود منتشر کرد، اما به نظر میرسد که اشاره آن به اظهارات جنجال برانگیز والی «قندوز» باشد.
گفتنی است که چند روز پیش «اسدالله عمرخیل» والی قندوز، بعد از تشدید جنگ در این ولایت و کشتهشدن شمار زیادی از مردم گفت که مرگ به حکم خدا صورت میگیرد و مردم این ولایت اگر در قفسهای آهنین هم باشند، کشته میشوند.
اظهارات والی قندوز واکنشهای زیادی را در رسانههای داخل افغانستان و شبکههای اجتماعی به دنبال داشت.
لازم به ذکر است که بخش هایی از شهر قندوز هفت روز پیش برای دومین بار به دست گروه طالبان افتاد، البته نیروهای دولتی افغانستان توانستند گروه طالبان را از مرکز شهر خارج کنند، اما با گذشت هفت روز جنگ هنوز هم در این ولایت ادامه دارد.
نظر شما