دانیل رادکلیف چشم به صندلی کارگردانی دوخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، دانیل رادکلیف بازیگر ۲۷ ساله بریتانیایی در مستر کلاسی که در جشنواره فیلم زوریخ برگزار شد به صحبت پرداخت.
او در این کلاس سطح عالی آشکار کرد که عاشق کارگردانی است.
رادکلیف گفت: عاشق کارگردانی هستم و خیلی دوست دارم ظرف چند سال آینده این کار را بکنم. راستش تا به حال چیزهایی نوشتهام که برخی از تهیه کنندگان از آنها راضی بودهاند.
وی افزود: واقعا دوست دارم کارگردانی کنم و فکر میکنم خوب از آب درآید. امیدوارم کارگردان شوم!
بازیگر مجموعه «هری پاتر» به شوخی گفت از آنجا که پس از ایفای نقش هری پاتر در نقشهای عجیب و غریب بازی کرده است، احتمالا در اولین تجربه کارگردانیاش هم کارهای خیلی عجیبی انجام دهد.
رادکلیف با دو فیلم اخیرش در جشنواره سینمایی زوریخ حضور دارد که شامل فیلم «امپراتوری» ساخته دانیل راگوسیس و «مرد ارتش سوییس» ساخته دانیل کوان و دانیل شاینترت است.
او درباره فیلم بعدیاش هم صحبت کرد که با عنوان «جنگل» ساخته شده و اوایل امسال در کلمبیا فیلمبرداری آن انجام شد.
وی گفت: این فیلم را گریگ مکلین کارگردانی کرده که سازنده «گرگ نهر» هم بود و درباره گینزبرگ و سه فرد دیگر است که نقشهایشان را آلکس راسل، جوئل جکسون و توماس کرسچمن بازی کردهاند و در جستجوی ماجرا به دل جنگلهای آمازون در بولیوی میزنند.
رادکلیف گفت: وقتی اینها به آنجا میرسند کلی ماجرا رخ میدهد و بعد یوسی (شخصیت رادکلیف) از بقیه گروه جدا میماند و به مدت سه هفته تنها در جنگلهای بارانی آمازون به راهش ادامه میدهد.
در «مرد ارتش سوییس» رادکلیف در نقش یک جنازه بازی کرده است. در این فیلم مردی جوان با بازی پل دنو که در جزیرهای دورافتاده رها شده تصمیم به خودکشی میگیرد، اما ناگهان متوجه میشود که جنازهای (رادکلیف) روی شنهای ساحل شناور است و از آن استفاده میکند تا خود را به جایی برساند. البته قبل از اینکه بخواهد خودش را نجات دهد کمی در طبیعت وحشی با همراه تازه پیدا شدهاش گردش میکند.
نقش رادکلیف در این فیلم فقط ایفای بازی به جای جسدی است که در تمام فیلم بدون نشانهای از حیات، روی زمین افتاده است.
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